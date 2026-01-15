Саме російські ракети й «шахеди», намагання знищити Україну є чіткими доказами, що Росії потрібні зовсім не угоди – звернення Президента

Шановні українці, українки!

День почав зі спеціального формату – тепер так щодня буде, усі на звʼязку. Спеціальний селектор – із кожним, хто відповідає за відновлення та управління в умовах такої надзвичайної ситуації. Енергетика, забезпечення в містах і селах. Від уряду та військових до областей, до обласної влади, керівників громад. Київ та область, Харків та область, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг; Запоріжжя, Суми, Чернігів. Визначені завдання, протягом дня уряд повинен дати рішення. Передусім, щоб збільшити імпорт електрики та всі можливості резервного постачання і забезпечення. Пункти підтримки у містах – є окремі завдання для МВС, в тому числі по реальному інформуванню людей. Щоб кожен міг звернутися на лінію 112 і отримати допомогу, отримати інформацію по опаленню та забезпеченню електрикою. Важливо, щоб державні інституції та влада на місцях були в повній комунікації з бізнесом, з енергетичними компаніями – з усіма, хто зараз може додати ресурсів для спільної стійкості. Мають бути рішення щодо комендантської години – щоб підприємцям було простіше планувати роботу. І щоб можна було обʼєкти бізнесу використовувати як пункти підтримки для людей. Зокрема, урядовці вже говорили з торговельними мережами. Я доручив Премʼєр-міністру України та першому віцепремʼєру – міністру енергетики, іншим урядовцям бути максимально активними в комунікації із суспільством та максимально допомагати громадам.

Окремо ми говорили з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил по захисту об’єктів енергетики, по потребах, які в нас є. Сьогодні знов були жорсткі удари по Харкову – саме по критичній інфраструктурі, ракетні удари. «Шахеди» і вранці, і зараз увечері проти Києва. Важка ситуація в прикордонних регіонах. Важливо посилити також Дніпровщину та Одесу – ми будемо більше контактувати з партнерами.

Я говорив щойно з Марком Рютте, зокрема про програму PURL і наші можливості купувати ракети для протиповітряної оборони. Ми говорили й про дипломатичну роботу з Америкою – ніколи Україна не була й не буде перепоною для миру. Саме російські ракети, російські «шахеди», російське намагання знищити Україну є чіткими доказами, що Росії потрібні зовсім не угоди. Коли через Росію в українців немає електрики по 20-30 годин і коли російські удари направлені на те, щоб зламати нашу енергетику й наших людей, саме на Росію треба тиснути. Я дякую всім, хто в цьому Україну підтримує. Будемо значно активніше вести нашу дипломатичну роботу – і публічну та офіційну, і непублічну та неофіційну.

Слава Україні!