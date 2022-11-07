Саме Україна допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною внаслідок російської агресії – Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів перше засідання утвореної указом Глави держави 3 листопада 2022 року робочої групи з підготовки пропозицій щодо надання допомоги державам, які потерпають від гострої продовольчої кризи.

«Сьогодні саме Україна є тією головною силою, яка допомагає боротися з продовольчою кризою, створеною в результаті агресії Росії проти України. Це демонструє, що навіть у таких жахливих умовах наша країна продовжує бути відповідальною, продовжує думати не лише про себе, а й про людей, які сьогодні страждають у світі внаслідок цієї війни», – наголосив Андрій Єрмак.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні робочої групи окреслюються перші напрацювання щодо гуманітарного постачання українського зерна країнам, які найбільше його потребують.

Очільник Офісу Президента нагадав, що у листопаді минає 90 років від трагедії Голодомору 1932-1933 років – геноциду українського народу. Тож українська нація на собі відчула, що таке голод, і розуміє важливість реалізації цієї ініціативи.

«Знаково, що саме у ці дні ми нагадуємо світові про цю трагедію, і не хочемо, щоб подібне повторювалося з іншими народами», – сказав Андрій Єрмак.

За його словами, Україна прагне залучити до участі в реалізації цієї ініціативі міжнародних партнерів, вже розпочато відповідні консультації.

Як зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, з початком повномасштабної агресії Росії проти України світ усвідомив ту важливу роль, які відіграє українське зерно у стабілізації світового продовольчого ринку. Зокрема, створювані Росією перешкоди в експорті українського збіжжя викликають коливання вартості зерна на світовому ринку.

Він констатував: багато країн, навіть при працюючому зерновому коридорі, не можуть собі дозволити купити зерно для своїх потреб, тому гуманітарна ініціатива Президента України є необхідною.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга зазначив: Росія підірвала продовольчу глобальну безпеку, але, незважаючи на її повномасштабну агресію, Україна й надалі готова бути і виступає гарантом продовольчої безпеки у світі.

Резюмуючи, керівник Офісу Президента наголосив, що Україна готова допомагати навіть в час, коли сама продовжує битися з ворогом та відстоювати свою незалежність і територіальну цілісність. «Сьогодні світ повинен розуміти, що Україна продовжує воювати, але також рятує світ», – сказав Андрій Єрмак.