Саме зараз і саме в Україні вирішується, яким буде майбутнє ООН – Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Антоніу Гутеррішем у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, який утретє з початку повномасштабної російської агресії прибув до нашої країни з візитом.

Вітаючи Антоніу Гутерріша, Глава держави наголосив, що саме зараз Україна перебуває на передовій реальної війни за принципи, на яких ґрунтується міжнародне право.

«Саме зараз і саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН. А отже, саме зараз і саме в Україні вирішується те, яким буде майбутнє ООН та якою буде глобальна роль Організації Об’єднаних Націй», – акцентував Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Генеральним секретарем ООН у Києві.

Президент подякував особисто Антоніу Гутеррішу, його команді та всім в Організації Об’єднаних Націй, хто розуміє необхідність захисту загальнолюдських цінностей і міжнародного порядку. Володимир Зеленський відзначив нещодавнє схвалення переважною більшістю держав – членів Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй резолюції «Принципи Статуту ООН, що лежать в основі всеохоплюючого, справедливого і сталого миру в Україні», запропонованої Україною та країнами-партнерами.

«Я вдячний Антоніу Гутеррішу за чітке засудження російської агресії як грубого порушення Статуту ООН. Висловив сьогодні сподівання, що особисте лідерство пана Генсекретаря допоможе реалізувати нашу резолюцію – такий мандат від Генеральної Асамблеї ООН фактично вже є», – зазначив Президент.

Під час переговорів у Києві сторони зосередилися передусім на безпекових питаннях – шляхах повернення української, європейської та глобальної безпеки, а також реалізації української формули миру.

«Ми обговорили наші мирні ініціативи, зокрема формулу миру. Я окреслив нашу позицію та подальші кроки щодо її реалізації, зокрема проведення Global Peace Formula Summit», – повідомив Глава держави.

Також ішлося про повернення сотень тисяч громадян України, які були депортовані в Росію.

«Ми маємо повернути всіх наших громадян додому, наших воїнів, яких утримують у російському полоні. Всі вони мають бути звільнені», – наголосив Володимир Зеленський.

«Говорили про масштабне викрадення Росією українських дітей і про те, як урятувати їх від цього геноциду, як повернути їх в Україну, додому, до рідних. Дякую пану Генеральному секретарю за підтримку нашої позиції щодо цих особливо чутливих питань», – додав Президент.

Глава держави також висловив подяку Антоніу Гутеррішу за незмінну підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків і експорту.

«Ми погодилися сьогодні, що продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня критично необхідне для всього світу», – розповів Володимир Зеленський.

Президент також акцентував на важливості продовження підтримки української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine («Зерно з України»), у межах якої вдалося залучити майже 200 млн дол. та відправити понад 140 тис. тонн українського збіжжя до країн, які страждають від голоду.

«Впевнений, що разом із ООН можемо значно посилити цю нашу ініціативу – так само, як і Чорноморську зернову ініціативу. Це дасть іще більше гарантій світової продовольчої безпеки», – зауважив Глава держави.

Крім того, співрозмовники розглянули питання про те, як припинити російський ядерний шантаж і відновити порушену Росією безпеку всіх українських АЕС, зокрема Запорізькій.

«ЗАЕС має повернутися під повний український контроль – це питання глобальної, а не лише української безпеки», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також поінформував Генерального секретаря ООН щодо ініціатив для відновлення справедливості для України та всіх громадян, які постраждали від російської агресії та звірств окупантів.

«Зокрема, щодо нашої роботи для створення спеціального трибуналу стосовно злочину агресії Росії проти України та проекту відповідної резолюції ООН, яка може підтримати наші зусилля заради фундаментальних основ міжнародного права. Сила права забезпечується справедливістю та неминучістю наслідків для того, хто порушує це право», – заявив Глава держави.

Зі свого боку Антоніу Гутерріш наголосив, що вторгнення Росії порушує міжнародне право, а територіальна цілісність України має бути відновлена в межах міжнародно визнаних кордонів.

Він зазначив, що ООН продовжує надавати гуманітарну допомогу мільйонам українців та працює над мінімізацією глобальних наслідків військового конфлікту, який завдав величезних страждань українському народові та впливає на весь світ.

«Хочу висловити солідарність із тими, хто постраждав від війни, із тими, хто втратив близьких, із тими, хто був змушений тікати заради виживання», – сказав Генеральний секретар ООН.

Як заявив Антоніу Гутерріш, реалізація «зернової ініціативи» дала змогу покращити продовольчу підтримку низки країн, що розвиваються. Він наголосив на важливості продовження дії «зернової ініціативи» та ефективного використання експортної інфраструктури Чорного моря відповідно до її мети.

Антоніу Гутерріш відзначив особливу важливість безпеки Запорізької АЕС. За його словами, Організація Об’єднаних Націй готова запропонувати посередництво для досягнення повної демілітаризації території ЗАЕС, забезпечуючи відновлення нормальної роботи електростанції.

Він також зазначив, що ООН продовжить працювати над розв’язанням гуманітарних питань, серед яких – обмін військовополоненими.

«Нещодавні шокуючі кадри вбивства українського військовослужбовця без суду й слідства є ще одним трагічним нагадуванням про те, що закони війни мають суворо дотримуватися», – сказав Антоніу Гутерріш.