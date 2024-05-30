Саміт миру – це початок шляху до закінчення війни, а не до ще однієї ескалації з боку РФ – Президент під час пресконференції в Сінгапурі

Лише Україна, як жертва війни, має повне право ініціювати шлях до її закінчення, а саме – Саміт миру. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ на полях саміту «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі.

«Я бажаю всім країнам миру, я бажаю, щоб ні в кого не було втрат, ні в кого не було масових могил, масових жертв. Але це українці загинули, це росіяни ґвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна. Вона повинна закінчитися за законом, за міжнародним правом, за справедливістю. І це обов’язково», – наголосив Глава держави.

Президент нагадав, що Україна запросила Китай та інші країни світу до участі в Глобальному саміті миру, готова вислухати й обговорити всі пропозиції щодо рішення, але на своїй платформі.

«Безумовно, Саміт миру – це початок шляху до закінчення війни. Там є три пункти – це ще не все, але є три пункти, які ведуть точно до закінчення війни, а не до початку ще однієї ескалації з боку РФ», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також заявив, що Україна потребує підтримки з боку країн Азії на шляху до миру та їх присутності на Саміті. Він висловив сподівання, що в результаті його візиту до Сінгапуру, участі в безпековому саміті та низки зустрічей країни регіону приєднаються до Глобального саміту миру.

