Санкційна група Єрмака-Макфола опублікувала 7-й документ – ІТ та допоміжні технології: рекомендації щодо санкцій

Війна РФ проти України вже стала найбільш технологічно місткою в історії, саме тому так необхідні санкції та інші рішення для послаблення військового й економічного потенціалу агресора. Незалежна група міжнародних експертів з питань санкцій проти Росії напрацювала докладний документ, де вказані всі ІТ-технології, яких слід позбавити злочинний режим.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголошує: «Попри те, що багато країн, які наклали санкції, запровадили обмеження на продаж військових компонентів і допоміжних систем для Росії, іноземне програмне забезпечення, послуги, технічна інфраструктура, інтелектуальна власність та інші менш матеріальні об’єкти поки що не підпадають під санкції чи обмеження. Саме тому наша експертна група взяла це питання в роботу й пропонує конкретні ефективні заходи».

Інформаційно-комунікаційні технології, мікроелектроніка та інтелектуальна власність (далі ІТ) становлять основу військового, військово-промислового комплексу та уряду Росії загалом. Ворог покладається на іноземні ІТ у командуванні своєю армією, веденні вогню, здійсненні розвідки, контролі інформаційного простору, атаках на українську кібернетичну та цивільну інфраструктуру й захисті власної інфраструктури. Іноземні технології, які використовує Росія, охоплюють усе: від розширених серверів електронної пошти, можливостей керування мережею, інтелектуальних пристроїв, додатків програмного забезпечення як послуги, сервісів потокового відео й аж до систем автоматизованого проектування та виробництва (CAD/CAM) і можливостей інформаційного моделювання будівель (BIM), роботизованих компонентів, контролерів пристроїв, а також програмного забезпечення для проектування, виробництва та моделювання.

Після вторгнення в Україну 24 лютого Росія почала реквізувати іноземні ІТ- та мікроелектронні компоненти зі споживчих товарів для використання військовими. Тому більше не існує різниці між ІТ-товарами й послугами, що постачаються в Росію для «цивільного» використання, і тими, які перепрофільовуються для військового застосування проти України. Іноземні ІТ забезпечують російську військову та пропагандистську машини.

Компанії в країнах, які запровадили санкції, переважно були змушені вибирати, чи продовжувати роботу в Росії та як змінити свою діяльність у цій країні. Це залишає потенційно великий розрив між наміром накласти санкції на країни та діяльністю ІТ-компаній під їхньою юрисдикцією.

Російський уряд підтримує багато власних технологій і систем програмного забезпечення для захисту зв’язку, підробки сигналів радарів, GPS і AIS, перехоплення та втручання в радіо- й супутникові системи, фільтрації інтернет-трафіку та виконання різноманітних завдань з обробки сигналів. Ці системи нерідко є частиною застарілих технологічних пакетів, змішаних із сучасними прогресивними можливостями. Такі системи у разі виникнення проблем покладаються на крихкі людські мережі знань. Невеликі збурення цих систем можуть мати величезний вплив. Таким чином, ІТ-персонал є критично важливим активом для російського уряду, який зараз прямо чи опосередковано підтримує війну Росії проти України.

Отже, продаж ІТ-технологій і пов’язаних із ними можливостей будь-яким суб’єктам усередині Росії та їх обслуговування (прямо чи опосередковано) має бути негайно припинено.

Цей документ містить аналіз сфер, щодо яких слід негайно запровадити санкції, пояснення, як це зробити та як відповідні технології підтримують військову інфраструктуру Росії та військові операції в Україні.

У робочому документі містяться рекомендації зацікавленим урядам та ІТ-компаніям вжити негайних заходів для:

Блокування доступу до ІТ, які підтримують російську військову машину та її використання проти України. Російські боєприпаси, ракети, системи наведення, артилерія, оборонне озброєння, низка видів важкої техніки, танків, підводних суден тощо базуються на компонентах або технологіях виробництва, які безпосередньо не належать Росії. Блокування доступу до ІТ, які дають Росії змогу вести інформаційну та кібервійну проти України та інших. Соціальні й рекламні мережі, традиційні засоби масової інформації та стратегічно сплановані пропагандистські кампанії проти ключових політичних фігур в Україні, держав, які накладають санкції, і російської опозиції є частиною програми постійного та всебічного керування громадською думкою, сіяння плутанини та спотворення публічних повідомлень на користь Росії.

На думку Андрія Єрмака, який є співкоординатором цієї робочої групи, жорсткі ІТ-санкції стануть серйозною перешкодою як для російської військової машини в її операціях проти України, так і для здатності Росії використовувати свою інформаційну машину проти України, Заходу та російського населення.

Головною рекомендацією документа є заклик заблокувати для РФ можливість використовувати або отримувати ІТ, які містять програмне забезпечення, мікропрограми та компоненти, які були виготовлені будь-якою країною, що запровадила санкції.