Санкційна група Єрмака-Макфола опублікувала дослідження щодо обмеження ціни на російську нафту

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак і директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радник Президента США з питань національної безпеки Посол Майкл Макфол, опублікувала дослідження щодо обмеження ціни на російську нафту «Документ робочої групи № 10: запровадження граничної ціни на нафту».

Вже з 5 грудня російська нафта продаватиметься за ціною, не більшою за граничну, що обмежить доходи Росії від реалізації нафти та її можливості фінансувати вторгнення в Україну. Однак питання розміру цієї граничної ціни все ще не вирішене партнерами по санкційній коаліції. У дослідженні експертів санкційної групи, серед яких такі відомі знавці, як Крейг Кеннеді, Едвард Чоу, Еліна Рибакова та Джейкоб Нелл, наведені аргументи й розрахунки, що переконливо підтверджують необхідність встановлення граничної ціни в розмірі 30-35 дол. США за барель.

На думку авторів дослідження, це приведе до скорочення доходів Росії від експорту нафти й газу до 100 млрд дол. і одразу ж спричинить серйозний фінансовий тиск на РФ. Водночас така ціна на російську нафту залишається вищою за середню собівартість видобутку в Росії (10-15 дол. США за барель), що зберігає стимули для РФ постачати нафту.

Співкоординатор санкційної групи Андрій Єрмак заявив: «Я вважаю переконливими наведені аргументи стосовно того, що ціна має бути обмежена на рівні 30-35 доларів. У будь-якому разі Росія спробує шантажувати світ і не продавати нафту на ринки. Однак повністю відмовитися від експорту нафти не вдасться, а треті країни скористаються можливістю дістати знижку до того самого рівня граничної ціни. Тому, якщо наші партнери проявлять достатньо наполегливості й терпіння, ринки швидко пристосуються, а Росія неминуче стане головним лузером».

Експерти описують два сценарії реалізації обмеження ціни: жорсткий і м’який. При реалізації м’якого варіанту російські нафтогазові доходи зростуть з трохи менш як 250 млрд дол. у 2021 році до 350 млрд дол. у 2022-му. У 2023 році доходи знизяться до 165 млрд дол., а в другій половині 2023-го щоквартальні темпи падіння становитимуть до 50 млрд дол., що вже є проблематичним рівнем для російської економіки. Однак у сценарії жорстких санкцій за умови більшого дисконту на нафту передбачене зменшення доходів до рекордно низького рівня – близько 100 млрд дол., що стане катастрофічними 8-10% ВВП для Росії.

Запровадження обмежень має поєднуватися з потужним примусом для відстеження постачання російської нафти, а також ідентифікації та накладення санкцій на будь-які компанії, що беруть участь у схемах обходу санкцій. Щоб протидіяти цьому, санкційна група пропонує створити незалежну моніторингову групу на кшталт UANI, яка відстежує експорт іранської нафти, щоб контролювати рух російської нафти й ідентифікувати будь-які компанії, що беруть участь в операціях з обходу санкцій.

Будь-яке припинення постачання з боку Росії завдасть шкоди багатьом російським нафтовим родовищам, негайно поставить РФ у хитке становище з погляду її бюджету й платіжного балансу, а також призведе до втрати додаткової частки нафтового ринку.

Таким чином, у 2023 році за базового санкційного сценарію з обмеженням ціни на нафту Росія матиме значні труднощі з фінансуванням свого платіжного балансу та бюджету. Однак за реалізації амбітного сценарію, який передбачає ціну у 30-35 доларів, РФ досягне критично низького рівня нафтогазових надходжень вже в першій половині наступного року.