Санкційна політика та наближення справедливого миру: в Офісі Президента відбулася зустріч із Послом Туреччини

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зустрівся з Послом Турецької Республіки в Україні Мустафою Левентом Більгеном.

Під час зустрічі обговорили важливість санкційного тиску на Росію для досягнення миру та питання двосторонньої співпраці.

Владислав Власюк відзначив вагомі успіхи турецької сторони в запобіганні схемам, які дають РФ змогу отримувати заборонені товари й технології.

«Ми цінуємо нашу співпрацю, у межах якої ви оперативно реагуєте на інформацію стосовно деяких випадків обходу санкцій за участі турецьких компаній, і бачимо значний прогрес», – сказав він.

Мустафа Левент Більген запевнив у серйозному ставленні уряду Туреччини до запобігання випадкам обходу санкцій, зокрема щодо транспортування нафти.

«Туреччина постійно відстежує нові санкційні списки, що запроваджуються санкційною коаліцією, і робить власні оголошення, інформуючи про компанії, які підпадають під санкції», – сказав він.

За словами Посла Туреччини, більшість турецьких компаній враховують це, щоб уникнути ризику вторинних санкцій. Крім того, Турецька Республіка підтримує зусилля щодо боротьби з тіньовим флотом і ухиленням від санкцій.

Радник – уповноважений Президента також наголосив на тому, що важливо не лише дотримуватися запроваджених санкцій, а й надалі посилювати їх як інструмент впливу. Це зменшить можливість РФ фінансувати війну та примусить державу-агресорку до встановлення справедливого миру.