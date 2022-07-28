Санкції проти Росії діють, але потрібні ще жорсткіші кроки в цьому напрямку – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що санкції проти Росії є важливим елементом допомоги Україні в боротьбі з повномасштабною російською агресією, але потрібні ще жорсткіші кроки, і над відповідними пропозиціями працює, зокрема, Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола. Про це заявив Глава Української держави під час спілкування з представниками ЗМІ після переговорів з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

«Санкції є великою допомогою з боку всіх європейських країн, які все-таки пішли тим шляхом, коли вони не балансують між Україною та Росією, а повністю визнали агресію РФ і започаткували шлях санкційного тиску. І він справді дуже допомагає. Навіть якщо Росія всюди в медіа каже, що в них немає проблем через санкції, – це неправда», – зазначив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста.

За його словами, санкції щодо РФ діють, але повільніше, ніж хотілося б Україні.

«Є деякі моменти, коли той чи інший бізнес окремих країн світу через свої економічні інтереси не хоче втрачати зв’язків з Російською Федерацією і знаходить шляхи для обходу санкцій», – зауважив Президент України.

Володимир Зеленський також зробив акцент на важливості того, щоб при запровадженні санкційних пакетів всі держави – члени ЄС дотримувалися єдиної позиції.

«Так, ми бачимо послаблення в останньому санкційному пакеті. Ми хочемо посилення. Але не все одразу. Головне, що країни знайшли консенсус, що більша частина держав змогла знайти порозуміння з тією меншістю країн у Європі, які не хотіли застосовувати санкційний пакет або не хотіли мати такий жорсткий пакет», – сказав він.

Глава держави наголосив, що Україна очікує на жорсткіші санкції проти Росії. Це стосується й відключення всієї банківської системи Російської Федерації від SWIFT, і більш рішучих кроків щодо енергетики, яку Росія використовує як інструмент для шантажу. Також триває розробка пропозицій щодо санкцій проти осіб з оточення Президента РФ.

«Цим займається Міжнародна група Єрмака-Макфола. Ми це передаємо по лінії МЗС нашим партнерам, усім країнам. Ми постійно над цим працюємо. Пропонується багато різних санкцій, а також – аналіз тих санкцій, які діють або не діють. Також там є деталі того, як, через кого конкретно Росія хоче обходити або обходить ті чи інші санкції», – розповів Володимир Зеленський.

Зі свого боку Президент Литви Гітанас Наусєда зазначив, що потужна санкційна політика – це той інструмент, який може зробити війну Росії проти України коротшою, а її наслідки для нашої країни – меншими.

«Є багато можливостей посилити санкції. Інколи не вистачає сміливості відключити від системи SWIFT усі російські банки. Потрібні рішення, які зможуть зменшити енергетичну залежність Європи», – сказав він.