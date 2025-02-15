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Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Вірю, що цей час настав: необхідно створити збройні сили Європи – виступ Президента на Мюнхенській конференції з питань безпеки

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки
Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04

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Санкції проти тіньового флоту РФ і координація із союзниками: відбулася зустріч президентів України та Фінляндії

15 лютого 2025 року - 20:18

Санкції проти тіньового флоту РФ і координація із союзниками: відбулася зустріч президентів України та Фінляндії

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Фінляндії Александром Стуббом, щоб обговорити подальші спільні кроки.

Глава Української держави розповів про контакти з новою адміністрацією Президента США та поінформував про зустрічі й розмови з європейськими лідерами. Важливо спільно з усіма союзниками напрацювати план дій і надійні гарантії безпеки. 

Окремо Володимир Зеленський і Александр Стубб обговорили оборонну підтримку України й прямі інвестиції у виробництво української далекобійної зброї. Загалом Фінляндія виділила вже 27 пакетів допомоги. Наша держава розраховує на додаткову військову підтримку та очікує на повне постачання вже оголошених пакетів.

Серед інших важливих тем зустрічі – посилення санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. Треба позбавити Росію можливості фінансувати війну, щоб примусити до встановлення справедливого й тривалого миру.

Президент України подякував Александру Стуббу та його команді за підтримку українського народу й зусилля для закінчення війни.

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Участь Президента України у Мюнхенській конференції з питань безпеки

14 лютого 2025 року - 15:04
У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, 14 лютого 2025 року. Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки, 15 лютого 2025 року.
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