Санкції проти тіньового флоту РФ і координація із союзниками: відбулася зустріч президентів України та Фінляндії

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Фінляндії Александром Стуббом, щоб обговорити подальші спільні кроки.

Глава Української держави розповів про контакти з новою адміністрацією Президента США та поінформував про зустрічі й розмови з європейськими лідерами. Важливо спільно з усіма союзниками напрацювати план дій і надійні гарантії безпеки.

Окремо Володимир Зеленський і Александр Стубб обговорили оборонну підтримку України й прямі інвестиції у виробництво української далекобійної зброї. Загалом Фінляндія виділила вже 27 пакетів допомоги. Наша держава розраховує на додаткову військову підтримку та очікує на повне постачання вже оголошених пакетів.

Серед інших важливих тем зустрічі – посилення санкцій проти російського тіньового танкерного флоту. Треба позбавити Росію можливості фінансувати війну, щоб примусити до встановлення справедливого й тривалого миру.

Президент України подякував Александру Стуббу та його команді за підтримку українського народу й зусилля для закінчення війни.