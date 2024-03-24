СБУ за роки війни стала бойовою та результативною спецслужбою, яка й потрібна Україні – Президент з нагоди 32-ї річниці Служби безпеки

З нагоди 32-ї річниці створення Служби безпеки України Президент Володимир Зеленський привітав працівників СБУ з професійним святом, вручив державні нагороди, відзнаки та присвоїв військові звання.

Глава держави оглянув сучасні зразки бойової, спеціальної техніки та обладнання, що перебуває на озброєнні СБУ, зокрема дрони, Sea Baby. Президент подякував працівникам Служби за професійну роботу.

«За роки війни СБУ стала справді бойовою, а головне, саме такою результативною спеціальною службою, яка й потрібна нашій державі і для захисту від ворога, і для активних дій, які зменшують потенціал російської агресії. Ви знаходите ефективні методи протидії ворогу. Не про всі ваші дії проти окупанта можна говорити зараз відкрито, публічно, але всі такі ваші дії служать Україні, зміцнюють її та дають змогу пишатися Україною», – сказав Володимир Зеленський.

Він відзначив далекобійність і влучність українських дронів як у небі, так і на морі.

Глава держави висловив вдячність СБУ за захист країни від колаборантів, навідників ворога та інших зрадників, а також за сприяння розслідуванню воєнних злочинів Росії.

«Коли ви ефективні в цих розслідуваннях, справедливість для України та українців стає ближчою», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що зараз Україна очікує від СБУ ще більшої результативності.

«Російським військовим кораблям уже не місце в західній частині Чорного моря та поблизу нашого Криму, але хай вони втратять можливість оперувати й на сході Чорноморської акваторії. Кожен окупант уже дуже чітко розуміє, що ніде на українській землі вони не можуть почуватися спокійно, але вони повинні втратити ще більше логістики, ще більше штабів, складів – іще більше матеріальної основи цієї війни», – наголосив Глава держави.

Він акцентував, що спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» та контррозвідка СБУ ефективно знищують російську техніку й окупантів, корегують удари української артилерії, прикривають захисників снайперським вогнем і надають Силам оборони життєво необхідні розвіддані.

«Хай такі ваші успіхи допоможуть Україні зберегти ще більше життів і прискорити нашу, українську перемогу», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також відзначив дії СБУ в напрямі кіберзахисту й закликав збільшувати ударний потенціал України в кіберпросторі.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять воїнів Служби безпеки, які віддали свої життя заради України.

Він також вручив працівникам СБУ державні нагороди. Зокрема, одному з них Глава держави присвоїв звання Героя України та передав орден «Золота Зірка».

Ще 10 працівників СБУ отримали ордени Богдана Хмельницького III ступеня, «За заслуги» III ступеня, «За мужність» I та IІІ ступенів і медаль «За військову службу Україні».

Крім того, Володимир Зеленський вручив бойовий прапор Департаменту контррозвідки СБУ та почесну відзнаку «За мужність та відвагу» Департаменту військової контррозвідки СБУ.