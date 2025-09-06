Серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами – більший захист неба, захист проти російських «шахедів» та ракет – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Продовжується активний наш дипломатичний тиждень – на всіх рівнях ми працюємо. Сьогодні завершився ще й важливий парламентський саміт «Групи семи», і Україна була представлена. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрічався зі спікерами парламентів Канади, Америки, Франції, Німеччини, Британії, Італії, також із Президенткою Європарламенту. Всі підтримують нас, Україну, наш захист, наше прагнення до надійного та тривалого миру. Я хочу подякувати за це.

Загалом тиждень вийшов, на мій погляд, дуже результативний. Європа, Сполучені Штати, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Японія – це географія підтримки та заходів тільки за цей один тиждень. Коаліція охочих – 35 країн. У гарантіях безпеки для України 26 країн, і це змістовні речі на землі, у небі, на морі, також у кіберпросторі, також це фінансування для нашої армії. Найголовніше – це достатньо сильна українська армія, щоб точно була гарантована наша незалежність і суверенітет України. А отже, це зброя для армії, довгострокове фінансування для української армії. Багато цих компонентів ми погодили з партнерами за основу.

Також створюємо нові спільні виробництва зброї. Вперше в історії Україна почала будувати спільний завод із Данією на території цієї країни, і це буде виробництво компонентів для наших ракет, для наших дронів – зброї, яка вже дуже добре проявляє себе. За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60 % зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей.

Звісно, є цілі, яких треба досягти, і це, зокрема, виробництво в Україні та разом з Україною систем протиповітряної оборони – різних типів систем. Це виклик. Ми і до цього маємо прийти. Україна вже довела, що у виробництві зброї ми серед найкращих у світі. Дякуємо за це кожному, хто розвиває український оборонний сектор, хто розробляє нові зразки української зброї, я хочу подякувати всім нашим людям, які просувають технологічний розвиток нашої держави.

Наступний тиждень теж має бути доволі активним, серед іншого готуємось до формату «Рамштайн». Ми працюємо також і щоб були нові внески партнерів у програму PURL. Це дуже потрібна програма: ми завдяки цій програмі купуємо американську зброю, і вже там більше 2 мільярдів доларів. Ми будемо ще збільшувати це фінансування.

І серед головних пріоритетів для всієї нашої роботи з партнерами – більший захист неба, захист проти російських «шахедів», проти російських ракет. Зараз знову в нашому небі російські ударні дрони були – ППО наша працює. Були удари протягом дня по Запоріжжю, по Херсону, по інших наших містах, наших громадах. Щодня ця російська загроза, і значить, щодня ми маємо додавати силу Україні. Саме так і робимо. Дякуємо всім, хто допомагає! Дякую всім, хто захищає нашу державу!

Слава Україні!