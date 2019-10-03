Сергій Трофімов представив новопризначеного голову Черкаської ОДА Романа Боднара

За дорученням Президента України Володимира Зеленського перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов представив місцевій громаді Черкащини новопризначеного голову обласної держаної адміністрації Романа Боднара.

Відповідний указ Глава держави підписав 4 листопада.

Під час робочої поїздки до Черкаської області Сергій Трофімов вручив Роману Боднару службове посвідчення.

«Ключові завдання, які ставить Президент перед головою ОДА, полягають у подоланні корупції, закінченні реформи децентралізації, залученні інвестицій у регіон. Це ті питання, якими вимірюється ефективність. Нові виклики вимагають від нас злагодженої роботи у стислі терміни», – сказав Сергій Трофімов у залі засідань Черкаської ОДА, вітаючи Романа Боднара.

Серед основних напрямів роботи новопризначеного очільника облдержадміністрації перший заступник керівника Офісу Президента назвав, зокрема, питання проведення опалювального сезону в м. Смілі. У пріоритеті також має бути розвиток транспортної інфраструктури, адже на Черкащині перетинаються дві міжнародні траси, тож вона має потужний транспортний потенціал.

Новопризначений голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар подякував Володимиру Зеленському та всій команді Офісу Президента за довіру.

«Усвідомлюю всю відповідальність перед громадою Черкащини і зроблю все можливе, щоб згуртувати активних, освічених, патріотичних людей навколо високих цілей і цінностей. Всі без винятку мої рішення, спрямовані на розвиток регіону, відповідатимуть критеріям ефективності, прозорості та послідовності», – наголосив він.

Крім того, указом Президента України новим головою Служби безпеки України у Черкаській області призначено Юрія Погасія.