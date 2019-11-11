Сергій Трофімов представив новопризначеного голову Полтавської облдержадміністрації Олега Синєгубова

За дорученням Президента України Володимира Зеленського перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов представив громаді Полтавщини новопризначеного голову обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

У залі засідань Полтавської облради Сергій Трофімов продемонстрував указ Глави держави про призначення Олега Синєгубова та вручив новому очільнику області службове посвідчення.

Він також зазначив, що головним пріоритетом голови облдержадміністрації має бути покращення життя людей. Крім того, керівництво ОДА повинне стежити за цільовим використанням коштів державного бюджету та мати нульову толерантність до корупції.

«Олег Синєгубов також повинен закінчити процес децентралізації в області й максимально залучити інвестиції в регіон», – повідомив Сергій Трофімов.

Зі свого боку новопризначений голова Полтавської облдержадміністрації подякував Володимиру Зеленському та його команді за довіру й окреслив пріоритетні завдання на посаді.

«Насамперед проведу аудит усіх рішень, ухвалених раніше, та оціню їхню ефективність. На Полтавщині близько двох тисяч обласних програм, більшість з яких неефективні. Також у регіоні будуть відкриті два офіси: інвестиційний та офіс реформ. Маю надію, що з вашою допомогою зможу створити дієву команду, щоб кожен полтавець відчув покращення життя», – наголосив Олег Синєгубов.

Керівник Полтавської ОДА також повідомив, що особливу увагу на новій посаді приділятиме створенню нових робочих місць, будівництву й налагодженню роботи силових структур.

Довідка. Олег Синєгубов народився 1983 року в Харкові. У 2004-му закінчив Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Доктор юридичних наук. З 2000 до 2008 року працював у органах внутрішніх справ. У 2008-му почав викладати на кафедрі цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права, економіки та соціології Харківського національного університету внутрішніх справ. У 2015 році обійняв посаду декана факультету № 6 цього ж університету.