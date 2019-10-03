Сергій Трофімов: Закріплення в Конституції реформи місцевого самоврядування створить можливості для зростання добробуту українців

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов представив бачення Президента Володимира Зеленського щодо необхідності внесення змін до Конституції України у частині реформи місцевого самоврядування.

Під час публічної презентації змін до Основного Закону та пріоритетів уряду стосовно реформування місцевого самоврядування, що відбулася в Києві, Сергій Трофімов наголосив, що реформа місцевого самоврядування, її закріплення в Конституції дасть змогу людям у всій країні отримати можливість для поліпшення добробуту.

«Це значить, що публічні послуги мають стати ближчими, а медицина та освіта – якісними й доступнішими», – пояснив він.

Перший заступник керівника Офісу Президента зауважив, що зазначені конституційні зміни стануть завершенням децентралізації в Україні.

«Раніше ми часто чули, що реформи мають бути болючими й тривати довго. Зараз у країни є шанс завершити справжню децентралізацію владних повноважень за новим адміністративно-територіальним устроєм. Показати, що реформи мають бути з думкою про людей, можуть бути реалізовані у чіткі та зрозумілі терміни, давати конкретні результати», – сказав Сергій Трофімов.

За його словами, повсюдність та фінансова підтримка місцевого самоврядування, наближення всіх публічних послуг до людей – це можливість бути вільними та відповідальними, розвивати своє селище, село або місто.

«Бути заможними та створювати можливості для зростання добробуту своїх дітей та своєї країни», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Він підкреслив, що внесення змін до Конституції України у частині місцевого самоврядування закріпить ці можливості та зробить зміни на краще для кожного українця незворотними.

«Дати можливість громадам вирішувати питання своєї життєдіяльності та мати інструменти для подолання бідності – саме це є головним завданням завершення реформи децентралізації», – констатував Сергій Трофімов.

Саме тому, за його словами, Глава держави підтримує представлені сьогодні зміни до Конституції, які мають на меті наблизити владу людей.

Крім того, ця реформа забезпечить повноцінну імплементацію Європейської хартії місцевого самоврядування.

Як зазначалося під час презентації, проект змін до Основного Закону наразі опрацьовує Комісія з правових питань при Президентові України. Серед основних ідей: запровадження трирівневої системи адміністративно-територіального устрою (громада-округ-регіон), побудова місцевого самоврядування на основі принципів повсюдності та фінансової самодостатності. Громада – основа, замість районів запроваджується округ, який складатиметься з громад. Місцеві адміністрації буде ліквідовано, на рівні округів працюватимуть префекти, які будуть держслужбовцями й по суті представлятимуть державу. Основний принцип: громадам – влада, країні – контроль.

Разом із зазначеними змінами напрацьовуватимуться й законопроекти, які стосуються децентралізації.

Очікується, що проект конституційних змін буде спрямований до Конституційного Суду України вже на поточній сесії Верховної Ради. Якщо парламент підтримає згадані зміни, на їхнє запровадження пропонується передбачити перехідний період.