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Ще одна велика прийомна родина отримала новий будинок у межах проєкту «Адреса дитинства» – Олена Зеленська

18 червня 2026 року - 18:12

Ще одна велика прийомна родина отримала новий будинок у межах проєкту «Адреса дитинства» – Олена Зеленська

У Бучі на Київщині перша леді України Олена Зеленська передала ключі від нового будинку великій прийомній родині Гранцевих.

Через російську окупацію Лілія та Андрій Гранцеви були змушені залишити свій дім на Херсонщині. Попри складні обставини подружжя взяло на виховання дітей, які залишилися без батьківського піклування. Зараз у сім’ї семеро прийомних дітей і рідний син Богдан. Зокрема, двоє братів, які втратили батьків через війну. До сьогодні велика прийомна родина проживала в орендованій квартирі в Бучі.

«Адреса дитинства» – проєкт Фундації Олени Зеленської, спрямований на підтримку великих прийомних родин. Нові будинки вже отримали 22 такі родини, ще 16 осель перебувають на різних етапах спорудження.

«Ми переконані, що кожна дитина має зростати в родині. Саме тому підтримка сімейних форм виховання є одним із пріоритетів моєї Фундації. Проєкт “Адреса дитинства” передбачає будівництво повністю облаштованих будинків для великих прийомних родин з урахуванням потреб дітей, безпечним укриттям та доступом до необхідної інфраструктури. Дім – це значно більше, ніж стіни. Це місце, де дитина відчуває турботу, захист і впевненість у завтрашньому дні», – зазначила перша леді.

Окрім нового будинку, родина Гранцевих одержала мікроавтобус. Його придбання забезпечила Київська обласна державна адміністрація.

Новий будинок зведено завдяки підтримці данських партнерів – A.P. Moller Relief Foundation. Раніше цього місяця дві великі прийомні родини на Миколаївщині також отримали нові будинки, зведені за сприяння данських партнерів Фундації.

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