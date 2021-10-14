Ще три країни ЄС найближчим часом підпишуть з Україною декларації щодо європейської перспективи – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував, що незабаром збільшиться кількість держав – членів Європейського Союзу, які письмово на двосторонньому рівні підтримають європейську перспективу України.

«Ми почали в цьому році готувати двосторонні декларації з країнами ЄС про підтримку європейської перспективи України. Коли Україна й країни Євросоюзу вирішать, що Україна може бути членом ЄС, то та чи інша країна, з якою ми підписуємо цю декларацію, точно проголосує за нас», – сказав він в інтерв’ю телеканалу ICTV у межах програми «Свобода слова».

Глава держави нагадав, що вже чотири країни – члени Європейського Союзу підписали такі декларації, ще три документи будуть підписані найближчим часом. «Тобто вже буде сім країн з 27. Крок за кроком ми це зробимо. Я дуже цього хочу, тому рухатимемося вперед», – наголосив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Президент Європейської ради Шарль Мішель підтримують нашу країну та відзначають прогрес у здійсненні реформ, про що йшлося, зокрема, у Спільній заяві за підсумками 23-го Саміту Україна – Європейський Союз.

«Але ми розуміємо, що членство України в Європейському Союзі має бути підтримано 27 державами – членами ЄС», – додав Глава держави.

Президент України зауважив, що є країни, з якими потрібно буде більше працювати щодо цього питання. Тому триває відповідна робота й спілкування окремо з кожною державою.