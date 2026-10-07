Ще три великі прийомні родини отримали нові будинки в межах проєкту Фундації Олени Зеленської «Адреса дитинства»

Цього тижня три великі прийомні родини на Дніпровщині та Черкащині отримали нові будинки, зведені в межах проєкту Фундації Олени Зеленської «Адреса дитинства». Про це повідомила перша леді України.

Дружина Президента відвідала одну з них – родину Колеснікових – у день переїзду до Золотоноші. Денис і Дарʼя стали прийомними батьками ще у 2019 році. А вже зараз родина має статус дитячого будинку сімейного типу. Подружжя виховує вісьмох дітей.

Новий будинок Колеснікових – безбар’єрний, енергоефективний, з укриттям, повністю облаштований меблями та необхідною побутовою технікою.

«Коли ми започаткували проєкт “Адреса дитинства”, насамперед хотіли допомогти великим прийомним родинам, які через війну втратили свої домівки або були змушені залишити їх. Із часом проєкт розширили, щоб підтримати також родини, які готові прийняти більше дітей, але не мають для цього належних житлових умов. Сьогодні “Адреса дитинства” допомагає і тим, хто потребує нового дому, і тим, для кого він стане можливістю розширити сім’ю. Адже наше завдання – не лише підтримувати великі прийомні родини, а й створювати умови, щоб більше дітей могли зростати в сім’ї», – зазначила дружина Президента.

Ще дві великі прийомні родини цього тижня переїхали в нові будинки на Дніпровщині.

Ольга Шиошвілі та Костянтин Котт виховують шістьох дітей. У попередньому домі великій родині вже не вистачало місця. Тепер вони мають новий будинок, облаштований для потреб усієї сім’ї.

Світлана та Леонід Кондратюки стали прийомними батьками у 2023 році. Згодом подружжя стало батьками-вихователями, щоб мати змогу приймати більше дітей. Зараз вони виховують уже чотирьох. Попередній будинок був маленький, тож не було змоги розширювати родину.

Будинки для обох сімей на Дніпровщині Фундація звела в партнерстві з A. P. Moller Relief Foundation.

Будинок на Черкащині споруджений за підтримки уряду Об’єднаних Арабських Еміратів – одного з перших партнерів проєкту «Адреса дитинства». Загалом ОАЕ підтримали зведення 20 будинків для великих прийомних родин в Україні.

На сьогодні нове житло отримали вже 27 таких сімей у різних регіонах.