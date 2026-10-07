Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили фінансову підтримку України й відкриття переговорних кластерів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Глава держави подякував за чітку та принципову позицію Антоніу Кошти на засудження російських ударів по наших людях і співчуття. Президент України зазначив, що тільки цими днями ударами по Прилуках, Краматорську, Києву та інших українських містах росіяни вбили 78 і поранили 215 людей.

«Це жорстка російська ескалація – терор проти людей і життя. І важливо, щоб лідери не ігнорували те, що відбувається», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував за транш в 1,2 мільярда євро, який надійшов напередодні. Ці кошти будуть використані на оборону, зокрема на дрони. Триває робота, щоб були й інші необхідні рішення.

Обговорили графік відкриття наступних переговорних кластерів, енергетичний пакет на зиму та подальшу фінансову підтримку. Лідери домовилися про зустріч утрьох разом із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн найближчим часом.

Володимир Зеленський також поінформував про контакти та зустрічі з американською стороною, які відбудуться найближчими днями. Українська команда вже в дорозі.