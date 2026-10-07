Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Загроза є кожного дня, і кожного дня потрібно, щоб у батареях ППО були ракети – звернення Президента
Загроза є кожного дня, і кожного дня потрібно, щоб у батареях ППО були ракети – звернення Президента

7 жовтня 2026 року - 20:21

Переглянути всі відео
ностанні новини

Тридцять новопризначених суддів склали присягу

8 жовтня 2026 року - 19:31

У лікарні Прилук Президент подякував медикам, які допомагають постраждалим після російського удару

8 жовтня 2026 року - 19:10

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили фінансову підтримку України й відкриття переговорних кластерів

8 жовтня 2026 року - 18:35

У Прилуках Президент разом із міністром закордонних справ Великої Британії вшанував пам’ять людей, які загинули внаслідок російського удару по п’ятиповерхівці

8 жовтня 2026 року - 17:39

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вшанував памʼять людей, які загинули внаслідок російського удару по Прилуках, та поспілкувався з постраждалими
Президент вшанував памʼять людей, які загинули внаслідок російського удару по Прилуках, та поспілкувався з постраждалими

8 жовтня 2026 року - 17:45

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили фінансову підтримку України й відкриття переговорних кластерів

8 жовтня 2026 року - 18:35

Володимир Зеленський та Антоніу Кошта обговорили фінансову підтримку України й відкриття переговорних кластерів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Глава держави подякував за чітку та принципову позицію Антоніу Кошти на засудження російських ударів по наших людях і співчуття. Президент України зазначив, що тільки цими днями ударами по Прилуках, Краматорську, Києву та інших українських містах росіяни вбили 78 і поранили 215 людей.

«Це жорстка російська ескалація – терор проти людей і життя. І важливо, щоб лідери не ігнорували те, що відбувається», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував за транш в 1,2 мільярда євро, який надійшов напередодні. Ці кошти будуть використані на оборону, зокрема на дрони. Триває робота, щоб були й інші необхідні рішення.

Обговорили графік відкриття наступних переговорних кластерів, енергетичний пакет на зиму та подальшу фінансову підтримку. Лідери домовилися про зустріч утрьох разом із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн найближчим часом.

Володимир Зеленський також поінформував про контакти та зустрічі з американською стороною, які відбудуться найближчими днями. Українська команда вже в дорозі.

Версія для друку