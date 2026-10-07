У Прилуках Президент разом із міністром закордонних справ Великої Британії вшанував пам’ять людей, які загинули внаслідок російського удару по п’ятиповерхівці

У Прилуках Чернігівської області Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих унаслідок російського ракетного удару по пʼятиповерховому будинку в ніч на 7 жовтня. Ця російська атака забрала життя 22 людей, з них п’ятеро – діти.

Разом із Главою держави на місце трагедії приїхав міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд.

«Це велика трагедія. Ми приїхали допомогти, поспілкуватися, вшанувати загиблих. Під час цієї поїздки стався страшний удар по Краматорську, велика кількість загиблих», – сказав Володимир Зеленський.

На місці також були доповіді міністра внутрішніх справ України Івана Вигівського та голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Даника про ліквідацію наслідків цього жорстокого російського удару.

Президент подякував усім працівникам і працівницям екстрених служб, які були залучені до пошуково-рятувальних робіт і розбору завалів. Насамперед Глава держави подякував за те, що вдалося врятувати 31 життя: 15 людей дістали з-під завалів, зокрема п’ятирічну дитину, ще 16 евакуювали.

Окремо Володимир Зеленський поспілкувався з мешканцями зруйнованої росіянами пʼятиповерхівки про їхні найбільш нагальні потреби. Президент зазначив: усі, хто втратив житло, отримають необхідну допомогу, і дав відповідні доручення начальнику ОВА.

«Мені повідомили, що є будинок, який недобудований 30 років. Ми не будемо чекати. Тим, кому потрібне тимчасове житло, голова області допоможе разом із місцевою владою. Щодо постійного житла – ми побудуємо вам дім», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Глава держави зазначив, що люди мають отримати доступ до пошкоджених квартир, щойно дозволить безпекова ситуація. Голова ДСНС повинен це проконтролювати.

Президент подякував міністру закордонних справ Великої Британії за те, що він сьогодні приїхав у Прилуки та проявив солідарність з Українським народом.

«Ми даємо сигнали всім нашим партнерам, включно з Британією. Вдячні за посилення ППО – це завдання номер один. І щоденно ми повинні над цим працювати», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що потрібно більш інтенсивно працювати в межах переговорного процесу, якому сприятимуть кроки з боку США та європейських партнерів. Важливо надавати фінансову допомогу Україні, зміцнювати українську ППО та застосовувати нові санкційні кроки проти РФ, щоб змусити російського очільника сісти за стіл переговорів.

«Убивства цивільних осіб – це найочевидніше свідчення злочинних намірів і злочинної стратегії Путіна. Удари завдаються саме по цивільних об’єктах. Ми знаємо, що стосовно цього каже міжнародне право: напади на цивільне населення є воєнними злочинами», – наголосив міністр.

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк показав британському міністру компоненти, з яких складається аналог ракети Х-101, якою Росія завдала удару по будинку в Прилуках. Такою ж ракетою РФ атакувала дитячу лікарню «Охматдит» у липні 2024 року. Вона складається з понад ста іноземних компонентів. Україна закликає посилити тиск на всіх, хто сприяє обходу санкцій Росією та виробництву російських ракет і дронів.

Ед Мілібенд запевнив у стійкій підтримці України з боку Великої Британії. Зокрема, сьогодні Сполучене Королівство запровадило нові санкції проти путінської воєнної машини, російського тіньового флоту, нафтових компаній, сфери криптовалют і джерел фінансування війни.

«Ми тут, щоб оголосити про надання додаткової гуманітарної допомоги. Ми тут, щоб оголосити про додаткову підтримку енергетичного сектору», – додав міністр.

У ніч на 7 жовтня Росія вдарила по пʼятиповерхівці в Прилуках ракетою Х-101. Унаслідок цього один із під’їздів будинку зруйнований, ще один сильно пошкоджений. Пошуково-рятувальні роботи тривали понад добу. Російська атака забрала життя 22 людей, ще 54 були поранені. Загалом у місті пошкоджено більш ніж 125 багатоквартирних і приватних будинків, автомобілі, підприємства, школи, дитячі садки та магазини.