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У лікарні Прилук Президент подякував медикам, які допомагають постраждалим після російського удару

8 жовтня 2026 року - 19:10

У лікарні Прилук Президент подякував медикам, які допомагають постраждалим після російського удару

Президент України Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд відвідали людей, які постраждали внаслідок російської атаки по Прилуках і зараз отримують медичну допомогу в міській лікарні.

Загалом були госпіталізовані 17 людей, 13 із них перебувають у цьому медичному закладі. Володимир Зеленський та Ед Мілібенд поспілкувалися з постраждалими, зокрема з п’ятирічною дівчинкою і ветераном, що жили в будинку, по якому вдарила Росія. У чоловіка не залишилося нікого з рідних і немає дому.

Глава держави окремо подякував лікарям за їхню роботу та допомогу постраждалим від російської атаки.

«Ви завжди неймовірні люди, але в цих обставинах ви ще більш неймовірні, ніж зазвичай. І я хотів подякувати вам за те, як ви допомагаєте постраждалим унаслідок цієї атаки, яких ми щойно побачили. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, щоб побороти Путіна й здобути мир», – додав міністр закордонних справ Великої Британії.

Медики розповіли про умови роботи, процес ремонту й облаштування операційних та показали укриття лікарні.

Також була доповідь міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка про облаштування укриттів у медичних закладах, зокрема в пологових будинках. За його словами, станом на зараз належно відремонтовані укриття є в 62 пологових будинках із 239 в Україні. Цьогоріч із держбюджету буде профінансовано поточний ремонт ще в 62 закладах на суму майже 500 мільйонів гривень. Наступного року планують профінансувати ще близько 40 проєктів будівництва укриттів.

Президент доручив міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку та начальнику Чернігівської ОВА В’ячеславу Чаусу разом із міською владою першочергово провести ремонт в укритті лікарні та обладнати його під потреби операційних блоків інтенсивної терапії, а також зробити все необхідне для будівництва нового сучасного укриття. Крім того, Глава держави доручив міністру внутрішніх справ Івану Вигівському забезпечити проведення комплексної перевірки стану всіх укриттів у Прилуках.

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Президент вшанував памʼять людей, які загинули внаслідок російського удару по Прилуках, та поспілкувався з постраждалими

8 жовтня 2026 року - 17:45
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