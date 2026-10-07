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Тридцять новопризначених суддів склали присягу

8 жовтня 2026 року - 19:31

Тридцять новопризначених суддів склали присягу

У присутності Президента України Володимира Зеленського 30 новопризначених суддів склали присягу.

Шестеро з них – судді Вищого антикорупційного суду, п’ятеро – місцевих загальних і господарських судів, 19 – апеляційних загальних, адміністративних і господарських судів.

Судді здійснюватимуть правосуддя в різних регіонах України: 12 – у Києві, четверо – на Одещині, по троє – на Закарпатті та Чернігівщині, по двоє – на Запоріжжі, Львівщині та Харківщині, по одному – на Житомирщині та Київщині.

Глава держави привітав суддів зі вступом на посаду та Днем юриста.

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