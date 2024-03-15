Що більше наших справедливих відповідей буде російській державі, то важче буде Путіну продовжувати своє правління, а отже, війну – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Зараз в Одесі ще тривають рятувальні роботи та надання допомоги після російського ракетного удару. Дуже підлого удару цих покидьків: дві ракети, і друга – коли на місце влучання прибули рятувальники та лікарі. Серед загиблих і постраждалих – фельдшери «екстренки», рятувальники ДСНС. Мої співчуття всім рідним і близьким. Десятки поранених. Триває пошук людей під завалами. Залучені всі необхідні служби. Вдячний кожному, хто підтримує людей зараз і рятує життя. Дякую всім поліцейським і ДСНС, і медикам, і волонтерам, комунальним службам. Я доручив обласній владі повністю підтримати всіх постраждалих. Наші Сили оборони обов’язково зроблять усе, щоб російські вбивці відчули нашу справедливу реакцію.

Провів кілька нарад із військовим керівництвом та нашими урядовцями. Головком Сирський разом із міністром оборони були на фронті й представили сьогодні звіт щодо наявної ситуації та підготовки наших дій. Обговорили й забезпечення снарядами, фронтовою ППО. Головком дав оцінку загальної ситуації та дій командирів на першій лінії. Я вдячний усім вищим офіцерам, хто разом із солдатами, разом із бойовими підрозділами справді займається фронтом. Узгодили сьогодні з Головкомом подальші активні кроки. Обговорили сьогодні ж виробництво та застосування наших ударних дронів, далекобійних дронів. По російській логістиці, по їхній системі фінансування війни. Спільна нарада – Головком, міністр оборони, начальник Генштабу, керівники ГУР та СБУ, командувач Сил безпілотних систем Сухаревський. Усі чітко розуміють завдання, конкретні цілі. Кабінет Міністрів повинен зробити все для створення ще більш технологічних і далекобійних, масових дронів. Це повинен бути конвеєр російської відповідальності за терор. І це – принциповий момент, багато в чому історичний. Що більше наших справедливих відповідей буде російській державі та що більш відчутними будуть наші дії проти російської системи, то важче буде Путіну продовжувати своє хворе правління, а отже, і війну.

Ще одне.

Провів нараду щодо нашої міжнародної роботи. Підсумки, комунікація з партнерами за першу половину березня та перемовини, які заплановані найближчими тижнями. Працюємо над тим, щоб виконати кожну домовленість, зокрема й щодо спільних оборонних виробництв. Україна стане ще сильнішою.

Я дякую всім, хто працює заради нашої держави та людей. Я дякую всім, хто б’ється заради України!

Слава Україні!