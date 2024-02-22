Що більше з Москви лунає божевільних заяв, то більшою повинна бути наша сила – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні почав день із проведення Ставки. Не лише щодо оперативної ситуації на передовій зараз, але й також з інших стратегічних питань, зокрема підготовки нашої держави до переходу на F-16 – була спеціальна доповідь про це. Усі параметри щодо першої партії літаків: конкретні терміни постачання, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Деталі позитивні. Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, і це – фундаментальне завдання. Конкретно – це захист від російських керованих авіабомб і загалом нові можливості на лінії фронту. Звичайно, були на Ставці сьогодні й доповіді Головкома, розвідки, міністра оборони та інших урядовців, які відповідають за озброєння. Особлива увага – кільком напрямкам: Авдіївському та південним.

Сьогодні ж провів зустріч із представниками наших держав-партнерів – із членами дипломатичного корпусу, які працюють в Україні. Дуже важливо, що в нашій столиці, у нашій країні триває нормальна дипломатична робота, навіть можна сказати – рутинна робота між українськими дипломатами та іноземними представниками, між нашими інституціями та міжнародними організаціями. І я вдячний кожній державі, кожному лідеру, чиї представники – в Україні та з Україною. Це одне зі свідчень віри в нашу державу, поваги до українського народу й довіри до нашої сили, до нашої здатності досягати українських цілей. Говорили, серед іншого, про необхідність чіткої та принципової співпраці заради реалізації Формули миру, заради більшої безпеки і для України, і для кожної з наших країн, і також заради внутрішньої трансформації України. Ми працюємо, до речі, також і над тим, щоб розширити наше представництво у світі. Минулого року були відкриті нові посольства України в Африці й загалом був досягнутий більший рівень взаємодії з лідерами та країнами на Африканському континенті. На цей рік ми плануємо додати більше активності та потенціалу співпраці, зокрема, на напрямку Латинської Америки.

Говорив сьогодні з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Дуже конкретна розмова, максимально – про наші спільні інтереси, усіх європейців. Я вдячний тобі, Шарлю, пане Президенте, за цілковиту конструктивність. Перше – абсолютно неприйнятна ситуація на кордоні з Польщею. Поінформував про нашу українську ініціативу негайної зустрічі на кордоні наших представників, України та Польщі, а також Європейської комісії. Я вдячний за підтримку, готовність докласти своїх зусиль для того, щоб якнайшвидше захистити інтереси європейської безпеки та повернути всій ситуації суто правовий характер. Домовлятися варто, і пропозиції України – цілком конкретні. Друге. Обговорили з Шарлем, з паном Президентом, наші зусилля щодо європейської інтеграції та необхідність якнайшвидшого затвердження переговорної рамки для України – затвердження державами – членами Євросоюзу. Мета абсолютно раціональна – уже в першій половині року, навіть до червня, можемо почати переговорний процес. І це буде найкращим сигналом усім, хто не вірить у Європу, що наше єднання справді міцнішає.

Ще одне.

Сьогодні відзначу одразу кілька країн за пакети підтримки для України. Данія – оголошено вже 15-й оборонний пакет. Боєприпаси, дрони, посилення наших воїнів. Дякую. Ціную, що всі наші домовленості з Метте, пані Прем’єр-міністром Данії, ідеально реалізовуються. Велика Британія – є оголошення про підготовку пакета, і зокрема він додасть сили для відбиття російських штурмів. Є пакет від Нової Зеландії, який посилить нашу логістику, розвідку і зв’язок. А також за підтримку у тренуванні наших воїнів.

Що більше з Москви лунає божевільних заяв, то більшою повинна бути наша сила. Тільки сила нашого захисту життя, нашої здатності досягати власних цілей може повернути Росію до стану хоча б часткової тверезості. Російське божевілля повинне програти цю війну. Ми зробимо все для цього. Дякую всім, хто б’ється заради України, працює заради України та допомагає!

Слава Україні!