Що результативніше об’єднаємо міць України та Франції, то більше виграємо від цього, то надійнішим буде мир – звернення Президента до учасників форуму зі стійкості та відбудови України в Парижі

Дуже дякую!

Дякую всім присутнім!

Дякую, Еммануелю, тобі за всі ті слова – слова підтримки, які ти зараз сказав.

Слова підтримки нашого суспільства, України. Дуже дякую за ту новину – вона важлива, прагматична, дуже приємна – щодо великого внеску, щодо підтримки України обсягом в 1 млрд – це справді для нас дуже важливо.

І я хочу сказати загалом, пане Президенте: я відчуваю це й дякую тобі ще раз за те, що цей день справді став днем України у Франції.

Це надзвичайно важливо – і не тільки для нашої країни. Я впевнений: зараз ми можемо відчути, наскільки сильними є всі ми разом – українці, французи, усі європейці.

Шановні пані та панове! Дорогі друзі!

Ми можемо відчути це по тому, як ми реалізуємо наші цінності. Реалізуємо в подоланні принесених Росією руїн. Будь-яка тиранія залишає по собі руїни. Європейська ж демократія має гарантувати добробут і безпеку, і саме це ми можемо показати зараз. Показати в Україні.

Саме тому важливий такий розширений формат нашої роботи. Міждержавна співпраця на рівні президентів і урядів та співпраця на рівні місцевих громад. Лідерська роль бізнесу Франції. Ваших громадських і професійних об'єднань.

Сьогодні тут, на нашому форумі й на конференції, яка відбулася вранці, на інших заходах представлена вся міць французького суспільства. І я вірю, що завдяки вчасному інвестуванню вашої міцності в Україну ми досягнемо однаково корисних результатів як для України, так і для Франції, як для звичайних українців, так і для всіх ваших громадян.

Щоб перелічити все те, що зруйновано Росією в Україні, усі наші потреби у відбудові й модернізації, мені точно не вистачить регламенту цієї нашої зустрічі.

Я зосереджуся на кількох напрямках зараз.

Перший – Чернігівська область нашої країни, той регіон, шефство над яким Франція вже взяла.

Ми вигнали звідти російську армію ще навесні. Бої в Чернігівській області, як і в інших північних регіонах України, тривали менше, ніж на сході чи на півдні. Але там також значні руйнування.

Загалом на Чернігівщині лише в межах Плану швидкої відбудови, тобто того, що потребує негайних зусиль, треба відновити 8896 обʼєктів. Це понад 1 тис. багатоквартирних житлових будинків, які були пошкоджені чи зруйновані обстрілами. Більш як 7 тис. приватних будинків. А ще – лікарні, школи, комунікації, ще транспорт, підприємства. І це лише в одному регіоні!

Частина роботи вже ведеться. Зокрема, Франція вже надала нам допомогу у відновленні мостів. Але і для Французької держави, і для французьких компаній є на порядок більше можливостей і проектів, які потребують реалізації.

Українські урядовці сьогодні представлять наші потреби у швидкій відбудові. І я запрошую вас усіх приєднуватися! Приєднуватися вже зараз, зокрема в межах шефства Франції над Чернігівщиною.

Загалом бойові дії безпосередньо зачепили територію одинадцяти областей. Обсяг нашого Плану швидкої відбудови, який охоплює й інші регіони, – понад 50 тис. обʼєктів і більш як 12 млрд євро.

Другий напрямок – благодійна робота.

У своєму виступі на конференції вранці перша леді України представила проект відновлення однієї з лікарень Харківської області України, опорної лікарні в місті Ізюмі. Це один із тих проектів, кошти для яких акумулює Фундація Олени.

Сьогодні Фундація буде представлена у Франції – я вам дякую. І всі напрямки роботи будуть представлені. Це освіта, це охорона здоров'я, гуманітарна допомога.

За кожним із таких напрямків можуть проявити себе ваші люди, ваші громадські об'єднання і компанії. І я прошу тебе, Еммануелю, пане Президенте, і прошу пані Бріжит Макрон підтримати цю Фундацію і – якщо змога – бути присутніми сьогодні там.

Це зараз безумовна моральна домінанта в нашому суспільстві – кожен і кожна прагнуть зробити щось таке, що посилить нас усіх, усю Україну.

Хтось може допомогти обороні. Хтось зберігає робочі місця й навіть створює нові – у час війни. Хтось долучається до відбудови. Тисячі людей проявляють волонтерську ініціативу, беруть участь у відповідних проектах. А ще – соціальна сфера: освіта, медицина, допомога літнім людям та допомога переселенцям... Я запрошую всіх вас, друзі, обрати свій власний напрям!

І третє – економіка.

Вже згадана мною Чернігівська область і всі інші регіони нашої країни потребують нової економічної основи життя. Звичайно, усі деталі будуть представлені сьогодні нашими урядовцями. Але я зверну зараз вашу увагу на те, про що ви вже, безперечно, чули.

Цьогоріч спільними зусиллями України та наших партнерів вдалося зупинити розгортання глобальної продовольчої кризи. Ми відновили морський аграрний експорт з України, який був заблокований російським флотом від початку повномасштабної війни. Із серпня цього року ми вже відправили на експорт понад 13 мільйонів тонн продовольства.

Ми започаткували й глобально важливу гуманітарну ініціативу «Зерно з України». І я дякую Франції та Президенту Макрону за її підтримку. Завдяки цій нашій ініціативі ми допоможемо з продовольством найбіднішим країнам світу. Таким країнам, як Ефіопія, Ємен, Судан, інші. Це порятунок мільйонів життів від голоду й усіх країн Середземноморського басейну – від спалахів міграційної кризи.

Але, друзі, ми відправляємо як на експорт, так і як гуманітарні вантажі переважно аграрну сировину. А можемо відправляти продукти переробки.

Тобто це означає, що просто зараз ми маємо потребу в розбудові цілої галузі, яка буде орієнтована на експорт і точно матиме споживачів, і точно даватиме прибуток. Очевидно, що це вигідний економічний проект. І було б правильним, якби французький бізнес уже зараз оцінив перспективи й прийшов в Україну заради такого проекту.

Так само в енергетиці, машинобудуванні, в оборонній промисловості, у транспорті, будівництві, ІТ і багатьох інших галузях ми зараз маємо колосальні можливості. Можливості, яких ви зараз ніде у світі більше не знайдете. Лише в Україні можна доволі швидко реалізувати масштабний проект екологічної й сучасної реіндустріалізації, і в нас є чітке розуміння, як це зробити.

Знаю, що представники нашої держави сьогодні запросять конкретні компанії до співпраці й окреслять загальні перспективи, що саме ми можемо запропонувати французькому бізнесу і яких рішень потребуємо на рівні Французької держави.

Будь ласка, долучайтеся! Перший віце-премʼєр Юлія Свириденко і представник Офісу Президента Ростислав Шурма презентують конкретні напрямки можливої співпраці.

Що швидше й результативніше ми обʼєднаємо міць України та Франції, то більше виграємо від цього. І то надійнішим буде мир, який, я впевнений, ми зможемо повернути і нашій країні, і всій Європі.

Я дякую вам за увагу!

Дякую тобі, Еммануелю.

Будь ласка, будьте активними сьогодні у вашому спілкуванні з нашими урядовцями.

Хай живе Франція!

Слава Україні!