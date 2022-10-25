Що швидше в Україні буде досягнутий мир завдяки нашій перемозі, то менше зла Росія встигне принести іншим регіонам – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні в нас був дуже активний дипломатичний день, заходи для України на всіх рівнях – найвищий, урядовий, парламентський.

Вранці звернувся до учасників берлінської конференції, яка присвячена відбудові й модернізації нашої країни. Це вже друга така конференція після швейцарської, що відбулась у місті Лугано. Працюємо над тим, щоб отримати ресурси для швидкого відновлення нашої інфраструктури, соціальних об’єктів, житла для українців.

Я вдячний канцлеру Німеччини Шольцу і Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за те, що сьогоднішній захід у Берліні дуже змістовний. Очікуємо конкретних рішень. Час не зупинити, і зима близько.

У Хорватії сьогодні почала роботу Кримська платформа – на парламентському рівні.

Це додатковий і дуже потужний рівень роботи нашого інструменту для деокупації, реінтеграції Криму.

Парламент завжди уособлює демократію, представляє різні спільноти кожної країни. Тому, коли парламенти допомагають відновленню територіальної цілісності, коли завдяки парламентській співпраці можна спрямувати в потрібне річище експертну роботу та обмін досвідом, – це дуже потужно.

Ми обовʼязково звільнимо Крим. Ми повернемо цю частину нашої держави не тільки до загальноукраїнського простору, а й до загальноєвропейського. Сьогодні це вкотре підтвердили. І я вдячний усім нашим партнерам – а це майже 50 держав і міжнародних організацій, – які допомагають саме у парламентському форматі. Вдячний і окремо Хорватії за гостинність для нашої Кримської платформи.

Провів сьогодні зустріч із представниками єврейської спільноти – американської, європейської та, звісно, ізраїльської.

Говорили передусім про захист наших людей, про потребу унеможливити російський терор і якнайшвидше завершити цю війну гарантуванням повної безпеки та свободи для всіх українців на всій території України.

Що швидше на нашій землі буде досягнуто мир завдяки українській перемозі, то менше зла Росія встигне принести іншим регіонам, зокрема й Близькому Сходу у своєму спільництві з Іраном. Вірю, що одного дня цю позицію почують ізраїльські політики, як уже почуло суспільство Ізраїлю – ми відчуваємо це.

Окремо обговорили захист історичної памʼяті в Україні. Попри війну ми маємо продовжувати реалізацію наших програм, які повертають історичну справедливість. Ми почали реалізацію важливого проекту вшанування жертв нацизму – будівництво меморіалу в Бабиному Яру. Обов’язково завершимо.

Провів дуже змістовні переговори з Президентом Німеччини, який прибув в Україну. Президент Штайнмаєр сьогодні відвідав Чернігівщину – райони, які були в окупації. Його там застала повітряна тривога. І власне російський ракетний терор, застосування ворогом іранських дронів – це те, що було однією з основних тем на наших переговорах.

Ми дуже вдячні Німеччині за вже надану нам систему протиповітряної оборони – сучасну та ефективну. Очікуємо нових таких же систем.

Обговорили весь спектр нашої взаємодії – оборонної, політичної, фінансової.

Багато уваги приділили відбудові – і я вдячний Президенту Штайнмаєру за готовність особисто патронувати цю роботу. Будемо посилювати співпрацю з Німеччиною в галузі відбудови. І на рівні місцевої влади це також отримає президентський патронат.

І ще одне.

Якраз перед тим, як записувати це звернення, говорив з новим Премʼєр-міністром Британії Ріші Сунаком. Вірю, що партнерство між нашими державами й уже традиційне британське лідерство в захисті демократії та свободи й надалі лише посилюватимуться.

Україна і Британія досягли найкращих відносин станом на цей час, але все одно ще маємо потенціал для того, щоб збільшити нашу співпрацю, щоб дати більше користі нашим суспільствам. Запросив пана Премʼєр-міністра відвідати Україну.

Дякую всім, хто допомагає нам боротися за свободу!

Дякую кожному й кожній, хто воює й працює заради нашої перемоги!

Дякую всім нашим воїнам, які зараз утримують позиції, знищують окупантів і дають Україні найголовніше відчуття: відчуття впевненості в нашому майбутньому.

Слава Україні!