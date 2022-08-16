Щоб ми вигнали окупантів з України, Росії має ставати складніше воювати щодня – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Щодня й щоночі ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу зараз усіх наших людей у Криму, в інших регіонах на півдні держави, в окупованих районах Донбасу й Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об’єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси й техніку, де тримають свої штаби.

Причини вибухів на окупованій території можуть бути різні, дуже різні, зокрема, цитую визначення самих окупантів, «головотяпство».

Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Що менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі. І черга цими днями на виїзд із Криму в Росію через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них.

І я хочу подякувати всім українцям, які допомагають нашим Збройним Силам, нашій розвідці, нашим спецслужбам послаблювати армію окупантів. У цьому значна перевага України та першопричина нашої майбутньої перемоги – боротьба наших захисників базується на безумовній підтримці українського народу. Це народна визвольна війна, це всеукраїнська боротьба за свободу й незалежність для нашої держави.

Україну захищають так чи інакше мільйони. Мільйони людей, які воюють на фронті, які борються за свої міста й села, зокрема і в окупації, які зупиняли техніку окупантів, які інформували й інформують нашу розвідку та спецслужби, які протистоять окупантам у їхньому тилу, які забезпечують необхідне постачання для України та роботу всіх наших державних інституцій та економіки, які волонтерять, які бʼються за наші інтереси за кордоном, які воюють на інформаційній війні.

І ми маємо зробити – і зробимо – все, щоб зберегти цей всенародний фундамент оборони.

Щоб підтримка України у світі не зменшувалась і щоб наша держава рухалася до перемоги, має не зменшуватись і наша власна активність – абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави. Робіть усе, як і робили, для України. І навіть більше, бо керівництво Росії розраховує, що українці, європейці та увесь світ відчують втому від цієї війни. Ми ж повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати – це наше військово-політичне завдання номер один.

Говорив сьогодні з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Поінформував його про ситуацію навколо Запорізької атомної станції та чергові російські провокації. Подякував за вагому підтримку. Зокрема, обговорили з паном Президентом нову безпекову та макрофінансову допомогу нашій державі.

Також провів переговори з Премʼєр-міністром Данії. Теж про посилення фінансової підтримки України, про нові санкції проти Росії. Подякував пані Фредеріксен за оборонну допомогу й за результативну конференцію в Копенгагені, яка нещодавно погодила конкретні рішення для нашого захисту.

Вперше в історії наших двосторонніх відносин провів переговори з Президентом Замбії. Обговорили співпрацю в міжнародних організаціях, продовольчу безпеку та актуальні глобальні загрози.

Сьогодні Україну відвідали Пан Гі Мун, восьмий Генеральний секретар ООН, та Хуан Мануель Сантос, екс-Президент Колумбії. Головна тема розмови з ними – це гарантії безпеки для України.

Ми робимо все для того, щоб сформувати таку військову, політичну та юридичну архітектуру безпеки для України, яка буде реальною, яка буде дієвою та працюватиме довгостроково, гарантуючи спокій нашим людям.

Російська армія цієї доби продовжила абсолютно безглузді жорстокі обстріли міст Запорізької області та Дніпропетровщини – Оріхів, Нікополь... На жаль, є поранені, на жаль, є жертви. Тривають обстріли Харкова, прикордонних районів. Але все це нічого не дасть окупантам і не зламає нашого опору.

Наші герої відбивають постійні й дуже потужні атаки на Донбасі. Окупанти застосовують там усе: авіацію, ракети, фосфорні бомби, артилерію... Тривають дуже жорстокі бої.

Маємо пройти через це, витримати все й вибороти життя. Україна має перемогти, і це буде.

Підписав сьогодні указ про нагородження наших захисників. 189 воїнів відзначені державними нагородами. 158 – військовослужбовці Нацгвардії, з них 21 – посмертно. 26 прикордонників, з них двоє – посмертно. Три поліцейських, з них двоє – посмертно. Два працівники Державної митної служби, з них один – посмертно.

Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну!

Вічна слава всім нашим героям!

Слава Україні!