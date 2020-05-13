Щоб не переходити до жорсткого карантину, потрібні чіткі правила для громадських місць та системна комунікація з громадянами – Президент

За останні кілька днів Національна поліція України втричі збільшила кількість адмінпротоколів через порушення карантину. Про це повідомили Президенту Володимиру Зеленському на традиційній селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусу, яка відбулася під його головуванням.

У зв’язку з новими антирекордами захворюваності на COVID-19 існує потреба чіткої узгодженої комунікації з людьми щодо правил карантину, зазначив Глава держави.

«Треба чіткіше комунікувати, що таке адаптивний карантин і як він впливає на роботу громадських закладів, транспорту. Щоб був чітко й детально розписаний план, як мають працювати ресторани, пляжі, нічні клуби. Коли люди це розумітимуть, то більше дотримуватимуться адаптивного карантину», – сказав Володимир Зеленський.

Урядовці наголосили, що повернення до жорсткішого карантину буде сильним ударом по економіці, та погодилися, що необхідна тісніша координація в комунікаціях щодо заходів карантину з місцевою владою й населенням.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що за останню добу в Україні зафіксовано рекордний показник інфікування коронавірусом – 921 особа, 19 осіб померли. Додатково він зазначив, що міжнародні інформаційні агенції повідомляють, що низка країн також вирішила піти шляхом адаптивного карантину, впроваджуючи жорсткіші заходи в областях та містах залежно від тенденцій захворюваності.