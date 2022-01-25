Щоб підтвердити відсутність намірів нападати на Україну, Росія має зробити конкретні кроки – Володимир Зеленський

Російська Федерація має підтвердити відсутність намірів нападати на Україну та готовність до перемовин конкретними кроками. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками іноземних ЗМІ.

Глава держави вважає, що діалог можна почати хоча б із питання звільнення утримуваних осіб.

«Невже хтось отримує задоволення від того, що люди сидять у тюрмах? У чому сенс? У чому твоя історична перемога? Увійшов в історію тому, що сиділи люди?» – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, якщо Росія має якісь питання до України, то треба зустрічатися й розмовляти, а не стягувати до українських кордонів війська й лякати простих громадян.

«Я хочу зустрічатися й не боюся будь-якого формату. Двосторонній формат… Я готовий до будь-якого формату», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський також зауважив, що він як Президент має стукати в усі двері, до всіх світових лідерів, пропонувати різні формати й майданчики, щоб повернути в Україну мир. Зокрема, він хотів би приєднання США до переговорного процесу.

«Я б хотів – і щоб це міг зробити Президент Байден, щоб у нас був переговорний майданчик у форматі США – Україна – Росія», – сказав він.

На думку Глави держави, цей формат міг би йти паралельно з Нормандським переговорним процесом.

«Я щоразу пропоную ті чи інші кроки від нашої держави. І я вірю, що Президент Байден може нам допомогти», – резюмував Володимир Зеленський.