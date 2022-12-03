Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними – звернення Президента України

Незламний народе незламної країни!

Минає четвертий день цієї зими. Зими, яка буде складною – це зрозуміло. Але все ж варто сприймати цю зиму не як випробування, а як час – час, що наближає нас до головного – до перемоги. Кожен із цих 90 зимових днів.

Ворог дуже сподівається використати зиму проти нас: зробити зимовий холод і труднощі частиною свого терору. Ми ж маємо зробити все, щоб вистояти цю зиму, як би це не було важко. Вистояти – і ми вистоїмо. Вистояти цієї зими – це відстояти все.

У Росії ще поки є ракети і перевага в артилерії. Так, але в нас є те, чого окупант не має і не матиме. Ми захищаємо свій дім, а це дає нам найсильнішу мотивацію з можливих. Ми боремося за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу. Ми захищаємо правду, а це об’єднує навколо України увесь світ.

Ми бачимо щасливих людей, коли вони зустрічають український прапор у звільнених містах – усюди, куди повертається Україна. Повертаються люди, ЗСУ, всі ми. А це означає, що нас чекають всюди, де ще є окупація. Чекають і вірять, що Україна повернеться. Чекають і добре знають: якщо Росія вдерлася, то це не назавжди.

Щоб пройти цю зиму, ми маємо ще більше допомагати одне одному, ніж будь-коли, і ще більше дбати одне про одного. І не питайте, будь ласка, чи допомогти, і чим. Просто допомагайте, коли бачите, що можете це зробити.

Щоб пройти зиму, ми маємо бути ще більш стійкими і ще більш єдиними, ніж будь-коли. Не можна допускати жодних внутрішніх конфліктів і чвар, які здатні послабити нас усіх, навіть якщо хтось там думає, що це якось посилить його особисто. Треба ще більше взаємодії, ніж будь-коли. Уся Україна має стати одним великим Пунктом Незламності та працювати щодня, працювати щоночі. Держава, бізнес, люди – усі ми, українці, усі разом.

Цієї осені було зроблено багато, щоб посилити позиції держави і щоб окупант втрачав. Маємо робити все, щоб і після цієї зими можна було сказати те саме. Українці працювали цілодобово, щоб відновити нормальність життя після російських ударів. І яким би масштабним не був терор окупантів, наше бажання відновити все в нашому домі завжди було ще більш масштабним. Так має бути й надалі.

Наші сили оборони міцно тримають позиції та навіть найскладніші напрямки. Скільки разів уже окупанти збиралися захопити увесь Донбас, бути в Бахмуті… Скільки разів вони вже оголошували нові терміни свого просування, своїх перемог… Наші хлопці – справжні герої.

І саме це наше ключове завдання – і держави, і народу – робити все, щоб підтримати наші сили оборони, щоб зміцнити наші сили оборони, знайти у світі для наших сил оборони все потрібне.

Я знаю, як складно в Бахмуті, на Донбасі. Хлопці, тримайтесь! Я з вами. Народ із вами.

Щоб це завдання виконувати – щоб виконувати успішно – саме для цього маємо завжди підтримувати одне одного. І я дякую всім, хто допомагає посилювати Україну і хто після цієї зими обов’язково зможе сказати, що наближення нашої перемоги – це також його чи її особистий результат, особисте досягнення.

Слава всім, хто воює за Україну і хто працює для українців!

Слава нашому міцному народу!

Слава Україні!

