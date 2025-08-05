Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитися гроші на війну – звернення Президента

Шановні українці!

Сьогодні весь день у Лозовій на Харківщині після ударів російських «шахедів» працювали наші рятувальники, наші ремонтники. Більш ніж два десятки «шахедів» – цілеспрямовано, по цивільній інфраструктурі. Це специфічна тактика терору – російського терору. Вони спрямовують кілька десятків «шахедів» на одне місто, на одну нашу громаду. В Лозовій дві людини загинули – мої співчуття рідним та близьким. Іще 13 людей постраждали, серед них дві дитини. Усім надається необхідна допомога. Була також пошкоджена залізнична інфраструктура. Українські залізничники – справжні герої – вже відновили рух через Лозову. Важливо, що завжди наші люди відновлюють основу для життя. І це знають у світі, і дуже добрі слова говорять про українців, і допомагають нашій державі завдяки тому, що стільки всього українці наші роблять для захисту життя.

Сьогодні говорив із Президентом Трампом. Найголовніше – про закінчення війни. Він дуже добре поінформований, він знає про російські удари, знає про ситуацію на фронті. Про те, що росіяни зараз намагаються зробити удари більш інтенсивними. Ми в Україні повністю підтримуємо американську пропозицію негайного припинення вогню. Ми вже багато різних форматів пробували, як можна припинити вогонь, як можна припинити вбивства. Ми говорили та пропонували Росії тишу в небі – відсутність таких ударів ракет і дронів і загалом по цивільній інфраструктурі, і конкретно – відсутність ударів по енергетиці. Все це порушувалось росіянами. Причому дуже цинічно. Навіть коли вони не били «шахедами», вони били просто по енергетичному обладнанню, по трансформаторах. І жодного дня вони не припиняли терору проти цивільних, жодного дня вони не давали реальної повної тиші на фронті. І першопричиною війни є лише бажання росіян контролювати життя сусідів, підкорювати сусідів, убивати сусідів. Якби не це, війни б не було. Дуже важливо, що в Москві почали зважати на тиск світу – на тиск Сполучених Штатів Америки, на загрозу більш жорстких санкцій за війну. І дійсно, один із ключових санкційних треків – проти російської нафти. Щоб Росія пішла на мир, у неї мають закінчитися гроші на війну. Працюємо заради цього, і я вдячний усім у світі, хто підтримує.

Ми обговорили сьогодні з Президентом Сполучних Штатів Америки наші двосторонні відносини – ми пропонуємо хорошу угоду щодо дронів, ми будемо з нашою командою Сполучених Штатів працювати над деталями угод. Я хочу подякувати також Америці, партнерам у Європі – в НАТО – за можливість нового постачання зброї в межах спеціальної ініціативи. Напередодні було рішення Нідерландів про 500 мільйонів євро, сьогодні є рішення Швеції, Норвегії та Данії на загальну суму в 500 мільйонів доларів. Кошти на закупівлю американської зброї, зокрема ракет для «петріотів». Дякую! Особливо також хочу відзначити зусилля Марка Рютте, щоб це запрацювало. Сьогодні, до речі, з Марком ми говорили – я подякував йому особисто.

Говорили також сьогодні з Прем’єр-міністром Хорватії – привітав його із Днем перемоги. Це День хорватських захисників – захисників незалежності. Україна вдячна Хорватії за дуже принципову підтримку нашої боротьби за нашу незалежність. Ми обговорили з ним ситуацію на фронті, наші дипломатичні можливості. Дякую Хорватії за приєднання до інструменту SAFE – Security Action For Europe. Це така спеціальна програма у Євросоюзі, яка акумулює кошти на зброю, і зокрема наша держава отримає оборонну підтримку в межах цієї програми. Вісімнадцять країн-учасниць, ми говоримо з усіма. Україна теж повноправно готова брати участь у програмі, тим більше що наша зброя є однією з найбільш ефективних.

Говорив сьогодні також із Прем’єр-міністром Греції. Подякував за підтримку. Ми обговорили, що можна зробити разом для захисту життів, для зміцнення дипломатії. Я вдячний Греції та пану Прем’єр-міністру за готовність брати участь у відбудові в Одесі та у розбудові наших транспортних коридорів – не тільки в Україні, а загалом у нашій частині Європи.

І ще кілька важливих речей.

Провів Ставку. Саме про те все, що мені вчора говорили наші військові на Харківщині. Дуже конкретна розмова була з ними. Всі питання сьогодні я поставив військовому командуванню, Генеральному штабу, міністру оборони України. Точно збільшимо фінанси для бригад на пряму закупівлю дронів. На понеділок має бути чіткий порядок дій, як бригади зможуть також напряму купувати пікапи – саме такі, які потрібні бригадам. Буде розширення контракту 18–24 – зараз ми пропрацьовуємо деталі. Також доручив реалізувати те, про що ми говорили з воїнами, – питання підготовки, питання комунікації всередині армії між вищим командуванням і бригадами. Ми домовились, що буде також регулярна комунікація зокрема з батальйонами, спробуємо зробити це так, щоб дійсно знати, які є потреби. Павло Паліса займається цим разом із Генштабом та командувачами. Ще одна принципова річ, про яку говорили, – це нагороди. На жаль, дуже часто так буває, що нагороди чекають місяцями – вже указ я підписав, уже формальності ми пройшли, а вручення немає. Надто багато бюрократії, і на всіх, абсолютно на всіх етапах – від подання до вручення. Будемо скорочувати цей шлях.

І хочу також зараз відзначити глобальну нашу коаліцію за повернення українських дітей, які були викрадені Росією, та роботу нашої української ініціативи Bring Kids Back UA. Сьогодні є заява країн коаліції, а це 38 країн, Рада Європи, Європейський Союз. Абсолютно чітка підтримка, абсолютно принципова вимога миру та відновлення справедливості. Всі українські діти, також усі українські наші полонені – військові та цивільні – мають бути повернуті додому, в Україну. І все інше, що треба для миру, починаючи з припинення вбивств. Треба це робити – саме Росії треба це робити. Росія повинна припинити цю війну, яку вона сама почала, яку вона затягує. Україна обов’язково захистить свою незалежність.

Слава Україні!