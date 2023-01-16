Щодня й щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога – звернення Президента України

Дорогі українці!

Досі в Дніпрі триває розбір завалів будинку, який був зруйнований російською ракетою. Я дякую всім, хто здійснює цю рятувальну операцію! Кожному працівнику ДСНС і поліції, кожному лікарю, кожному волонтеру! Усім, хто залучений!

Станом на цей час вдалося врятувати з-під завалів 39 людей, серед них – шість дітей.

Загалом надійшло 47 повідомлень про тих, хто міг перебувати в будинку на час удару і чия доля була невідомою. Вдалося з’ясувати інформацію вже щодо 22 людей. Відомо про 40 загиблих, серед них – три дитинки. Мої співчуття всім, чиїх близьких забрав цей удар!

Служба безпеки України вже почала встановлення інформації про тих російських військових, хто підготував і здійснив цей удар. Жодного сумніву немає: кожен, хто винен у цьому воєнному злочині, буде встановлений, притягнутий до відповідальності.

Цей удар по Дніпру, як і інші подібні удари, підпадає, зокрема, під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. І ми використаємо всі доступні можливості – як національні, так і міжнародні, – щоб усі російські вбивці, щоб кожен, хто віддає й виконує накази про ракетний терор проти наших людей, отримали законні вироки. І щоб вони відбули покарання.

Це принципове завдання для України й для наших партнерів. Я дякую кожному, хто підтримує нашу державу на шляху до справедливості.

Сьогодні, до речі, я говорив із Прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте – він один із тих, хто допомагає Україні найбільше, зокрема в питанні про справедливість.

Це була вже третя наша розмова з паном Прем’єр-міністром за чотири тижні.

Я вдячний Марку та всім нідерландцям за незмінну підтримку й чітке розуміння, що українці мають перемогти російську агресію.

Сьогодні ми обговорили захист від російських ракет та іранських дронів – робимо все, щоб максимально посилити нашу ППО.

І дуже важливо, що ця наша розмова відбулася саме напередодні візиту пана Прем’єр-міністра Нідерландів до Сполучених Штатів.

Те, що сталося в Дніпрі, те, що Росія готує нову спробу перехопити ініціативу у війні, те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні, – усе це тільки підкреслює, як важливо координувати наші зусилля – усіх учасників коаліції захисту України та свободи. І пришвидшувати ухвалення рішень.

Сьогодні – гарний приклад від Великої Британії. Оголошено про новий пакет оборонної допомоги – те, що треба. Танки, інша бронетехніка, артилерія.

Те, що ми обговорювали з паном Прем’єр-міністром Сунаком. Я дякую тобі, Ріші, дякую кожному британцю за відчутну та своєчасну підтримку!

Провів чергове засідання Ставки. Питання саме такі. Взаємодія з нашими партнерами. Протидія ракетному терору. Можливі сценарії дій ворога та наше реагування на кожен із вірогідних сценаріїв.

Були доповіді командувачів, керівників розвідок. Були й необхідні рішення.

Окремо й детально розглянули ситуацію на Донецькому напрямку. Соледар, Бахмут та інші міста, проти яких Росія зосередила свої останні найбільш підготовлені сили.

Також розглянули ситуацію на південних напрямках фронту. Бачимо, що готує Росія.

Щодня і щоночі діємо, щоб зменшити потенціал ворога: щодня і щоночі – мінус їхні склади, штаби, комунікації.

Сьогодні ж у Києві був чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії.

Звичайно, ми говорили передусім про те, як зробити дієвою ОБСЄ.

Це одна з тих міжнародних організацій, які мають значний потенціал, але з різних причин у критичних ситуаціях мають великий дефіцит конкретних дій, великий дефіцит рішучості.

ОБСЄ може суттєво збільшити увагу й відповідно діяти щодо депортації наших людей з окупованої території в Росію. І щодо ситуації з українськими полоненими. Жодна міжнародна організація досі не знайшла в собі сил, щоб отримати доступ до місць утримання наших полонених на території Росії. Це має бути виправлено.

Я сподіваюся, що головування Північної Македонії в ОБСЄ буде цьому сприяти.

Від завтрашнього дня цей тиждень стане ще більш активним з погляду нашої дипломатії.

Почне роботу форум у Давосі – Україну почують на цьому глобальному важливому майданчику.

Наприкінці тижня має відбутися чергове засідання у форматі «Рамштайну». Очікуємо принципових рішень від коаліції наших партнерів.

Заплановані й важливі двосторонні переговори.

Кожен день нашого дипломатичного марафону приносить Україні цілком конкретні оборонні плоди. І я дякую всім, хто допомагає нашій державі! Я дякую всім, хто працює заради перемоги України!

Слава кожному нашому воїну! Слава всім, хто воює від 24 лютого і від 2014 року!

Цього тижня, 20 січня, буде День вшанування захисників Донецького аеропорту.

Сьогодні вже почали згадувати ту оборону, той героїзм наших людей. Бої тривали від травня 14-го року. Останній захисник вийшов із ДАПу 23 січня 15-го року. І оборона була такою, що весь світ іще тоді мав би побачити, що означає українська незламність.

Я впевнений: український прапор повернеться і в Донецький аеропорт, і в Донецьк, і в інші міста й села нашого Донбасу та іншої тимчасово окупованої території. Тимчасово – це ключове слово.

Україна поверне своє і своїх.

Слава Україні!