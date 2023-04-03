Щодня стаємо міцнішими, щодня наближаємо день, коли держава-терорист відповідатиме – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Підсумки цього насиченого дня.

Ставка. Нове виїзне засідання Ставки – перше було в Дніпрі, тепер – у Чернігові.

Ключові безпекові питання на передовій, у північних регіонах та на кордоні.

Доповіли командувачі напрямків. Цього разу генерали Сирський і Тарнавський доповідали по захищеному звʼязку, а не особисто, із найгарячіших ділянок фронту.

Ситуація в Бахмуті, Авдіївці, Марʼїнці та на всій Донеччині. Білогорівка та вся Луганщина.

Головком і керівник ГУР МО, голова Державної прикордонної служби, представники Міністерства оборони.

Повноцінне засідання. Повноцінна координація. Повноцінна підготовка наших активних дій заради звільнення українських земель.

У Чернігівській області сьогодні від ранку було багато різних заходів, переговорів.

Одна з найважчих емоційно поїздок.

Відвідали Ягідне – звичайне невеличке село нашої Чернігівщини, яке російські звірі перетворили минулого року на один із найбільших світових прикладів знущання з людей.

Російські солдати зробили в школі в Ягідному командний пункт, а у підвал школи загнали всіх жителів села. Просто як живий щит.

З третього до 30 березня минулого року у підвалі цієї школи окупанти утримували понад три сотні людей... Звичайна сільська школа, підвал – менш як двісті метрів.

Люди старшого віку й зовсім малі діти, жінки й чоловіки... Найстаршій жінці було 93 роки, наймолодшій дитині – менш як півроку.

Ось цей підвал, цей концентраційний табір у Ягідному, як і всі інші злочини Росії проти людей і людяності, ніколи державі-злу не пробачимо. І не лише ми.

У Кремля не вийде прикритися кріслом у Радбезі ООН, газовими трубами чи будь-чим іще. Законна й справедлива відповідальність за кожен скоєний на українській землі російський злочин неодмінно буде. У трибуналі, у Міжнародному кримінальному суді, в українських судах.

Я дякую гостям України, які зі мною відвідали Чернігівщину, які побачили цю концентрацію російського зла в нашому Ягідному. Дякую віце-канцлеру Німеччини Роберту Габеку й Генсеку Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич. Дякую й за переговори – змістовні, правильні.

Дякую гендиректору ЮНЕСКО Одрі Азулє за її увагу до України, за сьогоднішні зустрічі в Україні. Готуємо для історичного центру Чернігова статус Світової спадщини ЮНЕСКО. Такий самий статус, який нещодавно здобуто для історичного центру нашої Одеси.

Як і завжди, особливою честю було відвідати наших воїнів у шпиталі, які відновлюються після бойових поранень. Подякувати за все, що вони роблять для України, подякувати їм за віру в Україну, яку наші люди захищають, ризикуючи найціннішим – своїм життям.

Вручив Чернігову відзнаку міста-героя, міста героїв. Чернігів бачив різних окупантів, різне зло... Захиститися від цього російського зла – чи не найважливіше в нашій історії.

Нагородив наших воїнів, які відзначились у захисті держави.

І дуже важливо – подякував усім, хто забезпечує відбудову нашої Чернігівщини. Усе, що ворог зруйнував, ми відновимо.

Україна ніколи не буде країною руїн, хоч би як про це мріяли в Кремлі. Їхні мрії не збуваються.

Вже тут, у Києві, після повернення зустрівся з делегацією американських конгресменів.

Подякував за незмінно потужну допомогу Америки – усіх, від Президента Байдена й команди Білого дому до обох палат Конгресу та всієї системи американської сили.

Говорили, звичайно, про активні дії України. Звичайно, про нашу спільну перемогу.

Зустрівся і з Майком Помпео, екс-очільником Держдепу США.

Дякую всім, хто допомагає нам захищати свободу! Дякую сьогодні особливо Данії та Норвегії за ініціативу урядів щодо передачі нашим воїнам додаткової партії артилерійських снарядів. Це дуже вчасно й корисно.

Щодня стаємо міцнішими. Щодня наближаємо день, коли держава-терорист відповідатиме.

Слава всім, хто зараз у бою заради України! Вічна й світла памʼять усім, хто віддав своє життя за Україну!

Слава Україні!