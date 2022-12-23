Щодня ви маєте відчувати, що від вашої роботи залежить життя людей і ситуація в нашій країні – виступ Президента на Конференції послів України

Ми вже звикли. Це значить, що все нормально. Якщо є сирени, значить, Росія про нас не забуває і боїться нас. Усіх переможемо.

Дмитре Івановичу! Шановний пане міністре!

Шановні присутні!

Шановні керівники й керівниці дипломатичних представництв нашої держави!

24 години на добу й 365 днів на рік усі ми маємо бути з Україною. У нас із вами немає права на вихідні, немає права на відпочинок, немає права на відпустку, немає права на восьмигодинний робочий день.

Усі ті права, які гарантує Конституція України, для нас із вами зараз особисто як для представників нашої держави – вони на паузі. Бо якщо ми будемо відпочивати чи легковажити, якщо ми з вами будемо розслаблені, у нас не буде ні Конституції України, ні нашої держави.

Ми з вами маємо спати менше, ніж ворог, думати більше, ніж ворог, ризикувати ефективніше, ніж ворог, та спілкуватися зі світом якісніше, постійно, на іншому рівні, ніж узагалі будь-хто інший у цьому світі.

Такий настрій має визначати вашу роботу. Треба робити все можливе й неможливе, формально й неформально, особисто й спрямовуючи сили сформованих нами потужних, професійних команд для того, щоб зміцнити захист нашої держави, гарантувати безпеку нашим людям і прискорити перемогу України.

Власне, це і є критерії, за якими я оцінюю й буду оцінювати ефективність кожної та кожного з вас, вашої роботи.

У нас із вами немає часу, щоб, наприклад, дивитися двогодинні прес-конференції Президента Російської Федерації. У нас із вами просто немає часу на такі дрібниці. Ми й так знаємо, чим закінчиться ця війна, і тому кожна ваша година – вона дуже важлива, – має додавати Україні нових сил і прискорювати нашу перемогу.

Пані та панове!

Україні потрібні конкретні результати від кожного й кожної з вас. Такі результати, щоб усі, хто воює й працює заради наших людей, заради України, могли сказати, що ви поруч із ними, хоча й перебуваєте в інших країнах світу.

А щоб так і було, ви маєте розуміти, як хоробро й самовіддано воюють наші люди, як багато роблять, щоб держава змогла, щоб держава вистояла, і як багато віддають, щоб зберегти наше вільне й наше незалежне життя.

Хоч би де ви жили, хоч би де ви працювали за кордоном, ви все одно маєте жити в Україні та Україною. Хоч би де ви перебували у відрядженнях, ви все одно маєте бути з Україною та відчувати саме українців.

Країна у стані війни. Ви маєте бути у стані війни. Щодня ви маєте відчувати, що від вашої роботи залежить життя нашої держави, залежить життя людей і ситуація на нашій землі.

Учора, ви знаєте, ми повернулися в Україну зі Сполучених Штатів Америки. І це був мій перший закордонний візит після 24 лютого – до ключового союзника нашої держави, до Сполучених Штатів.

Це був результативний візит. Ми маємо рішення щодо посилення нашої ППО. Конгрес працює над потужним фінансовим пакетом для України та глобальної безпеки – це 45 мільярдів доларів США. Ми маємо суттєві стратегічні домовленості зі Сполученими Штатами на найближчі місяці, які однозначно посилять можливості найголовнішого – наших сил оборони на ключових напрямках.

Я закликаю вас розглядати цей візит як дуже важливий орієнтир, як задану планку. У мене немає можливості здійснювати закордонні візити – її просто немає, немає часу. Так, як це робилося раніше, в інших умовах. У мене є можливості здійснювати таку роботу в інших форматах – і ви це знаєте, ви це бачили. Мені здається, це було достатньо ефективно цьогоріч.

Але якщо якийсь візит потенційно матиме таке ж значуще, важливе, стратегічне наповнення, як мій візит до Сполучених Штатів, якщо від результатів візиту будуть абсолютно безпосередньо залежати наші Збройні Сили, всі наші сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство в реалізації пунктів української формули миру, якщо можуть бути визначальні кроки для прискорення нашої перемоги, то як виняток із загальної практики воєнного часу можуть бути мої переговори і ось так – на особистому рівні.

Ви маєте знати, який результат потенційно дасте на вашому напрямку. Борітеся за Україну, за стратегічні результати для України!

Другий аспект: маємо постійно створювати нові можливості для нашої держави.

Цьогоріч ми досягли історичних результатів. Так і є.

Ми досягли для України і збільшуємо життєво важливу військову, фінансову, санкційну, гуманітарну та іншу необхідну підтримку. Попри тотальну війну Росії проти нас, проти кожної й кожного, ми зберегли стійкість нашої держави.

Навколо України та захисту міжнародної безпеки створена потужна глобальна коаліція, яка об’єднує не лише традиційних партнерів, а й – що дуже важливо – держави, з якими відносини тільки будуються.

Україна безпрецедентно об’єднала Європейський Союз і здобула статус кандидата на вступ до ЄС. Це велике досягнення. Ми подали заявку на вступ до НАТО.

Досягнуто історично вагомих результатів у нашій співпраці з ООН та на майданчику ООН. Це стосується і українських експортних ініціатив, і тих рішень, які ухвалюються заради України, зокрема резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

143 держави світу – більше, ніж будь-коли раніше, – підтримали нашу територіальну цілісність і засудили російську агресію.

Наша експортна зернова ініціатива дає змогу світові долати гостроту продовольчої кризи. Понад 14 мільйонів тонн агропродукції було експортовано – ви знаєте – до більш як сорока держав світу. Ми започаткували й гуманітарну ініціативу Grain from Ukraine («Зерно з України»).

Обидві ініціативи ставлять нашу державу в один ряд із тими, хто реально гарантує глобальну безпеку всьому світу. І наступного року ми будемо збільшувати таку нашу, я вважаю, дуже важливу діяльність.

Особлива увага – тим регіонам і континентам, де наші інтереси поки що представлені менше, ніж нам необхідно для блага України й нашого захисту від агресії Росії. Зокрема, це Африка.

Ми вже перезавантажуємо відносини з десятками країн Африки. Наступного року ми маємо це посилити.

Вже визначені десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці. Також ми розробили концепцію торговельного дому «Україна – Африка» з відкриттям його представництв у столицях найбільш перспективних країн Африканського континенту. На додачу до наявного представництва України в десяти країнах Африки – разом із новими посольствами й торговельними домами – ми маємо досягти представлення в тридцяти країнах Африканського континенту.

Глобальне зростання й міжнародну стабільність у цьому столітті неможливо уявити без відносин із Африкою та іншими частинами Глобального Півдня: Латинська Америка, Індія, інші азійські країни, зокрема й Китай та Південно-Східна Азія, увесь регіон островів Індійського й Тихого океанів. Україна має знайти формат свого лідерства у стратегічних процесах у кожному з цих регіонів, і роль дипломатичного корпусу України при цьому буде визначальною.

Потрібні паспорти відносин України з кожною країною, як це зроблено на сьогодні нами з країнами Африки. Думаю, це ще детально міністри, мої колеги, дипломатичні інституції вам доведуть. Потрібна чіткість і визначеність перетинів наших інтересів з партнерами та потенційними партнерами.

Потрібно вивести на новий рівень спроможності України в зовнішній політиці надзвичайних ситуацій. Нам потрібен такий інструмент, який дасть нашій державі змогу бути суб’єктом реагування на кризові ситуації у світі. Наша присутність має бути відчутною абсолютно всім, у нашій допомозі мають бути зацікавлені всі. Для цього ми готуємо створення Українського агентства міжнародної допомоги, яке розширить географію нашого впливу та сформує додаткові лінії співпраці з партнерами.

Як ми забезпечуємо стійкість нашій державі разом із партнерами, так само можемо допомогти іншим державам зберігати й розвивати стійкість.

Як приклад можемо розглянути нашу співпрацю з партнерами в галузі продовольчої безпеки, у галузі діджиталізації і – що дуже важливо, де в нас є справді важливі напрацювання, – у напрямку кіберзахисту. Ми маємо досвід, який може посилити наших партнерів і дати Україні нових друзів у світі.

Звичайно, все це потребує оновлення регуляцій і забезпечення роботи наших дипломатів.

Із цією метою я доручаю Міністерству закордонних справ підготувати амбітний проект змін до закону України про дипломатичну службу.

Має бути оновлена система роботи посольств. Щоб посольства могли працювати справді командно, має бути змінений підхід до формування команди посольства. Посол відповідає за результат, а отже, послу потрібен вплив на формування команди посольства. Це буде зроблено.

Звичайно, будуть виправлені й несправедливості у фінансуванні роботи наших представництв, зокрема в Африці.

Третій аспект: світ має знати про потреби України й потреби наших людей. Не лише політики, а й бізнес, дуже важливе медійне середовище, громадський сектор.

Це критично необхідно для відбудови України, для відновлення й розвитку соціальних та інвестиційних можливостей нашої держави, а також для того, щоб тиск на Росію за цю ганебну війну, за терор постійно посилювався.

Наші посольства й нашу державу мають чути й бачити в країнах вашої безпосередньої роботи.

Зокрема, одним із ваших завдань, окрім загального завдання популяризації України, має бути організація візитів тих, хто реально може стати і є ньюзмейкером у країні вашого перебування.

Погляньте на приклади того, що вдалося зробити цього року. Тільки кілька прикладів, їх було багато, але... Наприклад, саміт парламентського виміру Кримської платформи у Хорватії – те, що було зроблено спільно командами Руслана Стефанчука, уряду, Офісу, усіх наших дипломатів. Конференція на посилення нашої енергетики та інфраструктури загалом, що відбулась у Франції і де Україну представляли Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Юлія Свириденко, Ростислав Шурма. Були досягнуті домовленості на суму близько 2 мільярдів євро. Візит першої леді України у Вашингтон, її виступ у Конгресі, зустрічі, після яких для України відкрилася можливість потужного посилення ППО. Дуже важливий візит. Домовленості щодо зерна, якими займались команда Олександра Кубракова та команда Офісу. Надзвичайно важливо – звільнення наших військовополонених, зокрема оборонців Маріуполя й «Азовсталі», яке забезпечила команда на чолі з Андрієм Єрмаком, Кирилом Будановим, Рустемом Умєровим. Активність, яка була спрямована на здобуття статусу кандидата, історичного статусу кандидата, і відповідні візити й переговори Дмитра Кулеби, Ольги Стефанішиної, Андрія Сибіги, Ігоря Жовкви, Еміне Джапарової, Олексія Чернишова – усієї цієї команди.

Нам потрібен такий рівень подій для України у наступному році. Потрібне створення подій, які могли б говорити про Україну й наші інтереси. Саме політичних подій стратегічного значення. Ви маєте на цьому зосередитись і забезпечити як мінімум одну таку подію на місяць заради України.

Пані та панове!

Сьогодні вам будуть представлені кілька особливих, дуже важливих напрямів роботи в наступному році.

Зокрема, керівник мого Офісу представить те, що може бути зроблено для реалізації української формули миру. Я хочу підкреслити: це практична річ. Не абстракція якась, не якась там виверт, не риторичний інструмент. Це конкретне завдання, пункти, які треба реалізувати, щоб відновити територіальну цілісність нашої держави й гарантувати безпеку Україні та українцям.

Є ще такі ж конкретні завдання для нас із вами на наступний рік. Зараз, якщо ви не проти, я зазначу деякі з них, які маємо реалізувати, щоб наступний рік став справді переможним роком для нас усіх. Отже.

Початок переговорів про вступ України до ЄС.

Підготовка до запланованого саміту НАТО й забезпечення конкретних результатів цього саміту для України, про які ми всі з вами знаємо.

Кожному з вас будуть представлені наші оновлені оборонні й безпекові потреби для нашої армії. Ви маєте постійно працювати над тим, щоб їх задовольнити.

Українська енергетика й загалом потреби нашої країни у відновленні після російських ударів, Fast Recovery Plan – працюйте, будь ласка, максимально тісно з урядом, Офісом, міжнародними організаціями та державами-партнерами, щоб усі ці наявні домовленості були забезпечені конкретним змістом і результатом.

Санкції проти Росії. Ми маємо забезпечити наступного року нові сильні санкційні пакети. Держава-терорист повинна відчувати реальний тиск, і на це мають бути спрямовані саме ваші дії – дії нашого дипломатичного корпусу.

Трибунал щодо злочину агресії та відповідальність воєнних злочинців – працюйте, щоб країни вашого перебування підтримували нас.

Допомагайте знаходити й блокувати активи Російської Федерації, пов’язані не лише з державними представниками, а також і з бізнесом РФ, який підтримує війну. Всі ці кошти будуть спрямовані на відновлення України. Робіть усе, щоб країни, у яких ви працюєте, допомагали будувати відповідний компенсаційний дієвий механізм.

І обовʼязково підтримуйте наших людей не просто настільки, наскільки можете, а значно більше. Їм дуже складно. Працюйте для того, щоб наші люди поверталися в державу і щоб усі їхні права та законні інтереси в країнах перебування були задоволені. Українська ідентичність, українські культурні, освітні, інформаційні та соціальні потреби мають бути задоволені.

В усьому беріть за приклад нашу роботу щодо «Патріотів», «Насамсів», «Айріс-Т», «Кроталь». Нам говорили, що це неможливо. Все це неможливо. Тепер усе це є. Дипломатія – це саме такий інструмент. Все, про що на початку кажуть «ні», має стати конкретним результатом для нас усіх.

Реалізація всіх названих мною сьогодні завдань – не лише конкретний план роботи на наступний рік.

Маємо розуміти: це і є наша перемога, це і є елементи цієї перемоги. Реалізуємо конкретне завдання – прискорюємо перемогу для України, прискорюємо перемогу для наших людей.

Найголовніше завдання для всіх нас із вами – це перемога у цій війні. Ми повинні, і ми її здобудемо!

Слава всім нашим воїнам! Дякую всім, хто працює заради нашої перемоги!

Дякую за всю вашу роботу для нашої держави в особливо складний час після 24 лютого!

Щиро вітаю вас із вашим днем, професійним днем – Днем працівників дипломатичної служби – і бажаю вам усім у наступному році ще більше результатів, ніж було досягнуто цьогоріч.

Вітаю вас усіх з Різдвом, з усіма прийдешніми святами, з Новим роком. Хай цей рік буде переможним!

Слава Україні!