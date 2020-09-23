Щодо масштабних лісових пожеж у Луганській області

Висловлюємо подяку нашим рятувальникам, військовим та усім, хто залучений до приборкання пожеж на Луганщині та до порятунку людей. Протягом минулої доби в регіоні зафіксовано понад сотню осередків вогню. Через сильний поривчастий вітер пожежі швидко поширювалися. Вже вдалося загасити десятки осередків займання. Станом на цей час сил і засобів для ліквідації пожеж вистачає. Здійснювалися необхідні заходи для евакуації людей.

На жаль, є загиблі та госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Потрібно чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню. Взяли до відома повідомлення Генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо кримінальних проваджень, розпочатих за фактом пожеж. Враховуємо також інформацію про провокативні обстріли, що могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли спричинити принаймні частину з цих пожеж у таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування.

Звертаємо увагу урядовців на необхідність швидко надати допомогу всім, хто постраждав від пожеж. Це має бути зроблено без зайвої бюрократії та в достатньому обсязі.

Звертаємо увагу народних депутатів України на необхідність при обговоренні та затвердженні проекту державного бюджету України на наступний рік врахувати потребу у збільшенні видатків на сектор оборони та безпеки держави. Уряд запропонував таке збільшення. Зокрема, додаткові кошти планується скерувати для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Працівники саме цієї служби займаються порятунком людей. Заклики до економії за рахунок, серед іншого, наших рятувальників, а разом з ними – й усього сектору безпеки, які вже неодноразово звучали в парламенті, розцінюємо як особливо безвідповідальні та цинічні, що можуть тільки зашкодити державі. Вважаємо, що представники законодавчої та виконавчої гілок влади мають працювати спільно та виключно раціонально для того, щоб держава була завжди готовою ефективно реагувати на всі можливі ситуації надзвичайного характеру.