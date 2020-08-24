Щодо перших підсумків ситуації з депутатом Юрченком

Що найбільше обурює у поведінці депутата Олександра Юрченка, то це зухвалість у спілкуванні – його, а разом з ним і його помічника, нехай і неофіційного. Національне антикорупційне бюро України зафіксувало, що пан Юрченко у свої 32 роки поводиться так, ніби він повністю пропустив увесь політичний розвиток нашого суспільства після 2014 року. Не побачив, не зрозумів, не навчився. Жодного виправдання цьому бути не може. Цілком логічно, що з такою зухвалістю він став «героєм» того відео, яке оприлюднило НАБУ й подивилася вся країна. Від зухвалості до хабарництва – завжди один крок.

Свідомо залишаємо в стороні правову складову цієї історії – не в наших повноваженнях надавати суто юридичну оцінку матеріалам кримінальних проваджень, зібраним доказам. Але констатуємо, що з політичної й моральної точок зору, враховуючи наведений НАБУ відеоматеріал, пан Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Влада - не місце для «плюшок».

Цінуємо та розуміємо діяльність НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з викриття нечистих дій і намірів серед політичного класу держави. Сподіваємося, що матеріали цієї та інших гучних справ зібрані в достатній кількості й належні за своєю якістю, щоб було можливим довести відповідні звинувачення у суді. Водночас звертаємо увагу громадськості на презумпцію невинуватості: кожна особа вважається невинуватою, доки протилежне не встановлено обвинувальним вироком суду. Очікуємо, що пан Юрченко співпрацюватиме з представниками НАБУ, САП та Офісу Генерального прокурора для встановлення всіх правдивих обставин цієї справи в юридичному значенні цих слів. Політично й морально усі вже все побачили. Також очікуємо від НАБУ повноцінної співпраці з Генеральним прокурором, як цього вимагає чинне процесуальне законодавство.

Від першого дня каденції Президента України Володимира Зеленського антикорупційна інфраструктура держави отримала від Президента та монобільшості в парламенті все необхідне для повноцінної роботи. Рішення, необхідні для розбудови й незалежної діяльності відповідних інституцій, зокрема законодавчі, були ухвалені. Розпочав роботу Вищий антикорупційний суд. Ще раз підкреслюємо: ким би не був підозрюваний у корупції, має бути проведене повне розслідування всіх обставин кожної справи. Жодних винятків з цього правила для жодної особи у державі не було й не буде.