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Щодо підготовки фахівців у галузі публічного управління

30 січня 2021 року - 15:20

Державне управління справами відзвітувало про передачу цілісного майнового комплексу Національної академії державного управління при Президентові України (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління) зі свого управління до сфери управління Міністерства освіти і науки.

Така передача здійснена на виконання Указу Президента від 5 листопада 2020 року № 487 «Про впорядкування використання об'єктів, що перебувають в управлінні Державного управління справами» та відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів від 29 грудня 2020 року № 1667 «Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів освіти до сфери управління Міністерства освіти і науки».

Підготовка фахівців у галузі публічного управління має здійснюватися в межах сучасної відкритої освітньої системи із застосуванням найкращих світових практик. Потенціал Національної академії державного управління буде примножений завдяки інтеграції до позбавленого бюрократичних обмежень загальнонаціонального освітнього процесу.

Передбачається, що НАДУ буде приєднана до національної системи закладів вищої освіти України. Завдяки цьому колектив працівників та слухачі академії, спільнота випускників матимуть ще більше можливостей для поглиблення міжнародного контексту освітньо-наукової діяльності, поліпшення якості підготовки слухачів та зможуть використовувати ресурси й досвід класичного дослідницького багатопрофільного університету.

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