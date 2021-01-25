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Щодо підготовки засідання Ради національної безпеки і оборони України 19 лютого

13 лютого 2021 року - 09:01

У п’ятницю, 19 лютого, в приміщенні Офісу Президента на вулиці Банковій, 11 у Києві має відбутися засідання Ради національної безпеки і оборони України. Президент Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову розпочати підготовку засідання. Частину питань на ньому буде розглянуто в закритому режимі.

Загрози національній безпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають обов’язкових жорстких рішень у межах, що визначені Конституцією України та чинним законодавством. Суспільство має бачити державу, яка абсолютно точно знає сучасні ризики та вміє реагувати на них професійно й швидко. Очевидно також, що, на превеликий жаль, у період до 2019 року українці наочно бачили, що необхідні рішення для захисту національної безпеки, які давно назріли, з політичних міркувань відкладалися. Відсутність тоді достатньої політичної волі заклала під основи нашої державності багато мін сповільненої дії, які й потребують сьогодні системної протидії.

Для Володимира Зеленського є безумовним пріоритетом виконання конституційного обов’язку Президента із забезпечення національної безпеки держави. Рішення, які ухвалюються в результаті колегіальної роботи Ради національної безпеки і оборони, цілковито відповідають інтересам України на цьому етапі розвитку нашої держави.

 

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