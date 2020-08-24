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Щодо побиття Володимира Балуха

8 вересня 2020 року - 16:12

Офіс Президента вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його жорстоко побили цієї ночі – фактично в річницю його звільнення з полону. Зламані рука та ключиця. За повідомленнями лікарів, загрози його життю немає.

Вимагаємо від Національної поліції швидкого та повного розслідування цього злочину. Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична.

Вуличне насильство в Україні останніми роками досягло загрозливого масштабу. Злочинці відчули, що принцип невідворотності покарання не працює. Очікуємо від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях та превенції правопорушень.

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