Щодо побиття Володимира Балуха

Офіс Президента вкрай стурбований інформацією про напад на колишнього політв'язня Володимира Балуха. Його жорстоко побили цієї ночі – фактично в річницю його звільнення з полону. Зламані рука та ключиця. За повідомленнями лікарів, загрози його життю немає.

Вимагаємо від Національної поліції швидкого та повного розслідування цього злочину. Наразі немає підтверджених даних, які свідчили б про те, що в нападу міг бути політичний мотив. Але всі версії мають бути ретельно перевірені, зокрема політична.

Вуличне насильство в Україні останніми роками досягло загрозливого масштабу. Злочинці відчули, що принцип невідворотності покарання не працює. Очікуємо від правоохоронців більш систематичної роботи для відновлення порядку на вулицях та превенції правопорушень.