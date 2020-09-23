Щодо президентської ініціативи з опитування суспільства 25 жовтня

Однією з неприємних і очевидно недемократичних особливостей політичного життя в Україні протягом кількох десятиліть була відокремленість змісту політики від очікувань громадян нашої держави. Держава окремо, суспільство окремо. Дуже вузьке коло так званих професійних політиків займалося ексклюзивним напрацюванням як питань стратегічного значення для України, так і відповідей на них. У цьому ми і вбачаємо ключові ризики для нашого майбутнього – держава не завжди могла й хотіла почути своїх громадян і зрозуміти первинні потреби суспільства.

Серед ключових пріоритетів Президента Володимира Зеленського, які були анонсовані ще у 2019 році і які мали на меті суттєво переформатувати принципи нашого політичного устрою, окремо стояло бажання дати набагато більше можливостей саме суспільству вирішувати, як розвиватися державі. Тобто відкрити в Україні двері для справжньої демократії. Коли суспільство самостійно формулює свої базові очікування та отримує прямі інструменти для втілення цих очікувань у повсякденне життя. Саме для цього в парламенті опрацьовується пакет законів про народовладдя, і ключовий з них – про всеукраїнський референдум – уже на шляху до ухвалення депутатами.

Але не тільки референдуми можуть використовуватися як засіб безпосереднього впливу громадян на зміст державної політики. Опитування – інший інструмент. У кожного інструменту є свій сенс і юридичне значення. Запропоноване Президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства, щоб на рівні всієї держави можна було засвідчити суспільну думку без її корегування різними ангажованими «експертами» та політиками з понад 20-річним стажем маніпуляції народними очікуваннями. Тобто держава ставить прямі запитання суспільству та отримує прямі відповіді без посередників. Саме так працює істинна демократія.

Наголошуємо, що опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституцією, не матиме прямих юридичних наслідків. Потреба у цій формі безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у державі має визначати народ, а не виключно ті, хто має достатньо медійного впливу та грошей, щоб маніпулювати у своїх особистих інтересах враженням про суспільну думку. 25 жовтня ми дізнаємося про те, що насправді думає народ. А також поставимо ті запитання, які ніхто й ніколи не хотів ставити напряму своїм співгромадянам у нашій країні.