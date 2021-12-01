Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України
Виступ Президента у Верховній Раді зі щорічним Посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України

1 грудня 2021 року - 16:30

Переглянути всі відео
ностанні новини

Щодо призначення суддів Президентом України

3 грудня 2021 року - 20:11

Президент України провів телефонну розмову зі Спадкоємним принцом емірату Абу-Дабі

3 грудня 2021 року - 20:00

Відбулася перша телефонна розмова Президента України з Прем’єр-міністром Угорщини

3 грудня 2021 року - 18:16

Україна впевнено рухається до створення комфортних умов життя для людей з інвалідністю – Президент

3 грудня 2021 року - 14:38

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України
Послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України

1 грудня 2021 року - 10:44

Перейти до всіх галерей

Щодо призначення суддів Президентом України

3 грудня 2021 року - 20:11

У всіх поданнях про призначення суддів, які надійшли на адресу Президента України, Вища рада правосуддя своїм рішенням констатувала відсутність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням на посаду судді.

Як вказано в надісланих поданнях, такі висновки Вищої ради правосуддя були зроблені за результатами розгляду рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відповідність кандидатів займаній посаді судді за підсумками кваліфікаційного оцінювання.

Водночас нагадуємо, що сам факт призначення на посаду судді не дає абсолютного імунітету чи індульгенції від притягнення до відповідальності, серед іншого кримінальної, за вчинені правопорушення. У разі наявності конкретних фактів порушень закону тими чи іншими особами кожен має право звернутися до відповідного органу для здійснення перевірки та реагування.

Глава держави розраховує, що за активної участі небайдужої частини суспільства якнайшвидше відбудеться оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя, які стануть запорукою формування доброчесного та високопрофесійного суддівського корпусу.

Для довідки зазначаємо, що впродовж своєї каденції Президент України Володимир Зеленський призначив на посади суддів понад 800 осіб.

Версія для друку