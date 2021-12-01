Щодо призначення суддів Президентом України

У всіх поданнях про призначення суддів, які надійшли на адресу Президента України, Вища рада правосуддя своїм рішенням констатувала відсутність обґрунтованого сумніву щодо відповідності кандидатів на посаду судді критерію доброчесності чи професійної етики або інших обставин, які можуть негативно вплинути на суспільну довіру до судової влади у зв’язку з призначенням на посаду судді.

Як вказано в надісланих поданнях, такі висновки Вищої ради правосуддя були зроблені за результатами розгляду рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про відповідність кандидатів займаній посаді судді за підсумками кваліфікаційного оцінювання.

Водночас нагадуємо, що сам факт призначення на посаду судді не дає абсолютного імунітету чи індульгенції від притягнення до відповідальності, серед іншого кримінальної, за вчинені правопорушення. У разі наявності конкретних фактів порушень закону тими чи іншими особами кожен має право звернутися до відповідного органу для здійснення перевірки та реагування.

Глава держави розраховує, що за активної участі небайдужої частини суспільства якнайшвидше відбудеться оновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя, які стануть запорукою формування доброчесного та високопрофесійного суддівського корпусу.

Для довідки зазначаємо, що впродовж своєї каденції Президент України Володимир Зеленський призначив на посади суддів понад 800 осіб.