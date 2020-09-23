Щодо заяв представників Меджлісу про повернення додому з Сирії українських громадян

Окремі представники Меджлісу у зв'язку з об’єктивними обставинами просто не можуть бути детально поінформованими щодо конкретики в тій діяльності, яка здійснюється для повернення додому, в Україну, наших громадян із таких гарячих точок, як Сирія. Над цим професійно працюють, перш за все, дипломати, спеціальні служби та розвідка.

Очевидно, що питання про повернення людей саме з тієї зони конфлікту не можна зводити до простих медійних «емоційних образів про жінок і дітей». Кожен із дорослих людей, що перебували в тому регіоні на територіях, так чи інакше контрольованих ІДІЛ, має певну особисту історію. Яку потрібно досконало вивчити. Крім того, з метою евакуації наших громадян з табору «Аль-Хол» спеціальні органи України проводять низку практичних заходів, зокрема негласних, щодо моніторингу безпекової ситуації та пошуку дійсно можливих шляхів евакуації. Це також потрібно враховувати.

Безумовним обов'язком нашої держави є порятунок кожного нашого громадянина в обставинах, що загрожують життю та здоров'ю. Тому немає жодного сумніву, що Україна обов'язково поверне додому кожного українця, який висловлює таке бажання. Але маємо пам'ятати також і про безпеку всіх громадян України – як удома, так і за кордоном. Тим паче що переважна більшість утримуваних українських біженців у Сирії є вихідцями з тимчасово окупованого Криму, де проживають їхні близькі родичі. Публічне розголошення інформації щодо присутності наших громадян у Сирії абсолютно точно може призвести до утисків, затримань з боку спеціальних органів РФ їхніх близьких та осіб, з якими вони контактували в Криму.

Тому закликаємо представників Меджлісу не політизувати роботу української розвідки, спеціальних служб і дипломатів. З іншого боку, все ж таки очікуємо від Меджлісу конкретної роботи у тих питаннях, які входять безпосередньо до його компетенції. Зокрема це стосується й запропонованого Президентом Володимиром Зеленським створення міжнародної платформи для обговорення питання деокупації Криму. Активної промоції цієї ініціативи на будь-яких світових майданчиках, зокрема медійних. Це справді той напрямок, який потребує максимальної активності саме представників Меджлісу. До речі, Глава держави приділяє дуже багато уваги проблемам кримськотатарської громади, робить активні особисті кроки для врегулювання питань із захистом прав наших людей на анексованому півострові, а також для звільнення з полону численних «кримських» в’язнів. Пропонує та втілює в життя програми з реінтеграції кримськотатарського населення, яке вимушене було перебратися на материкову Україну. Тобто є чим займатися тут і зараз. Перш за все, в інтересах кримськотатарської громади. А не інформаційно спекулювати на дуже складних безпекових глобальних питаннях, використовуючи для цього певну політичну гостроту виборчого періоду.

Нашим спільним завданням має бути напрацювання рішень для якнайшвидшого повернення Криму під контроль Української держави.