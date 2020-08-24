Щодо заяви про вихід зі складу фракції правлячої партії одного з депутатів

Як повідомив Офісу Президента голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, народний депутат Олександр Юрченко, щодо якого у ЗМІ поширюють повідомлення про причетність до корупційних правопорушень, заявив про свій вихід із фракції правлячої партії. Як частина команди Президента України Володимира Зеленського вважаємо таке рішення доречним і сподіваємося, що пан Юрченко повною мірою співпрацюватиме з представниками Національного антикорупційного бюро України та Офісу Генерального прокурора, щоб встановити всі об’єктивні обставини.

Підкреслюємо, що курс Президента України Володимира Зеленського на подолання корупції був виражений у реальних кроках уже з перших днів його каденції й досі триває. Ще 30 травня 2019 року, у перші тижні після інавгурації, Глава держави доручив Міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати Раду Європи та Організацію Об’єднаних Націй про законодавчі повноваження НАБУ здійснювати міжнародну співпрацю та пряму комунікацію з антикорупційними органами іноземних держав. Через відсутність політичної волі з боку попереднього Президента України та з метою перешкоджання роботі НАБУ реалізація повноважень Бюро здійснювати міжнародну співпрацю блокувалася протягом п'яти років від дня створення цього органу. З політичної волі нового Глави держави у 2019 році були усунуті всі законодавчі та адміністративні перешкоди для повноцінної діяльності НАБУ. Запрацював і Вищий антикорупційний суд.

Такий підхід демонструє, що Президент України Володимир Зеленський не толерує корупцію в будь-яких її проявах. Ким би не був підозрюваний у корупційних діяннях, антикорупційні органи можуть і повинні провести повне розслідування всіх обставин кожної справи. Інструменти для цього створені, діяльність антикорупційної інфраструктури забезпечена на сто відсотків. Жодних винятків з цього правила для жодної особи у державі не було й не буде.