Щоразу, коли бачусь з нашими воїнами, я бачу готовність не просто захищати Україну, а перемагати в цій війні – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров`я, шановні українці, українки!

Сьогодні мав честь відвідати та привітати наших воїнів – воїнів артилерії, ракетних військ та інженерних військ. Сьогодні – професійний день саме цих родів військ. Відзначив державними нагородами наших захисників і захисниць, подякував командирам. І хочу зараз сказати кожному воїну-артилеристу, кожному нашому воїну ракетних військ та кожному воїну інженерних військ – ви справді наша опора, опора всіх Сил оборони та безпеки. Саме те, що дозволяє усім бути стійкими та визначеним підрозділам – йти вперед, просуватись на фронті – щодня додавати позицій. Кожні п’ятсот метрів, кожен кілометр, які проходять хлопці, – це нові оперативні можливості для України, зокрема для наших ракет. І, до речі, цієї осені у нас є хороші, дуже важливі результати у знищенні російських систем ППО та бойової авіації окупанта. Будемо продовжувати цю роботу й надалі – і я дякую всім, хто нам у цьому допомагає.

Провів заміну в командному складі Збройних Сил України – призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Це досвідчений офіцер – бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим Силам спеціальних операцій більшої потужності. Чекаємо нових результатів. Генерал Віктор Хоренко, який командував Силами спеціальних операцій, продовжить виконувати спеціальні завдання у складі ГУР МО України.

Провів підготовчу нараду щодо наступного тижня – політичної роботи та наших кроків разом з Євросоюзом. Кожен день використовуємо, щоб додати змісту підготовці рішення про початок переговорів про вступ нашої держави в Євросоюз. Часові межі та політичні кроки – чітко розуміємо. Та підписав сьогодні важливий закон щодо національних спільнот. Реалізували ще один критерій для нашої євроінтеграції. Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії.

І ще одне.

Щоразу, коли я бачусь з нашими воїнами, – з тими, хто на передовій, з тими, хто готується повернутись на передову, з тими, хто заслуговує державних нагород. Щоразу, коли я бачусь з ними, я бачу готовність не просто захищати Україну, а перемагати заради України. Перемогти в цій війні. Нам – своє робити. Це наша потреба. Я добре пам’ятаю, хто і як був налаштований 24 лютого і в перші дні повномасштабної війни. Я пам’ятаю, що говорили і хто говорив. Хто вірив і хто помилявся, не віривши в Україну. Варто бути впевненим в Україні зараз – так само, як і тоді. Росія хотіла Київ – але її змусили втекти. Хотіла Харків і казала, що це російське місто, але наш Харків є й завжди буде вільним. Так само Херсон. Так само Одеса. І ми не залишимо наших людей на окупованій території – я хочу, щоб вони почули зараз це. Йдеться про мільйони доль. Всі партнери знають, що потрібно… Для фронту, для нашого неба, для наших міст і – для нашого руху.

Я дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую всім, хто б’ється і працює заради України!

Слава Україні!