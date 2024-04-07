Шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Головне за сьогодні.

Фронт та захист наших міст. Був увесь день на зв'язку з військовими – з Головкомом, також з керівником Служби безпеки України та міністром внутрішніх справ. І щодо ситуації на передовій, і щодо російських ударів по нашій країні – окрема увага, звичайно, Харкову. Ситуація в місті – дуже жорстка, постійний російський терор, тепер ще й фактично щоденно – авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більше захисту неба – і це завдання як для військових, так і для всіх дипломатів України – для кожного й кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію, хто щоденно має бути в діалозі з партнерами. Цілком очевидно, що наявних у нас, в Україні, засобів ППО не вистачає – і це очевидно для всіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп’янську, містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині, багатьом іншим нашим українським громадам… Є системи ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні. Я дякую тим країнам, які вже допомогли. І бути активними у виконанні цього завдання – це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи. Зараз «петріотам» місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО.

Друге. Вже активно готуємо нашу міжнародну роботу на наступні тижні й місяці. Зокрема, плануємо щорічний саміт української благодійної платформи «Юнайтед-24». Говорив із амбасадорами «Юнайтед». Подякував їм за активність – і зараз, і в минулому році. Зараз усі бачать, що потрібно значно більше особистої енергії, значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами й конфліктами. Рік – непростий. Рік виборів у різних країнах та в Євросоюзі. Конфлікти й нестабільність і надалі ширяться світом – і не без російських інвестицій у насильство. І я вдячний усім, хто з Україною після цих років війни. Дякую всім, хто вірить у нас і допомагає нам. Україна має всі можливості, щоб досягти своїх цілей. Головне – бути в єдності з усіма у світі, хто цінує життя – життя, безпечне від терору.

І третє. Наші воїни, наші бригади. Наша вдячність кожному й кожній, хто зараз у боях, хто на передовій, хто захищає Україну від російського зла своєю сміливістю. Тридцять п’ята окрема бригада морської піхоти – діє на Придніпровському напрямку. Дякую вам, хлопці! Покровський напрямок – Сімдесят перша окрема єгерська бригада і Сорок сьома окрема механізована бригада. Дякую! Лиманський напрямок – Дев’яносто п’ята окрема бригада ДШВ. Молодці! Купʼянський напрямок – П'ятдесят сьома окрема мотопіхотна бригада. Дякую! Дякую всім, хто здобуває для України можливість вистояти проти терору, можливість захистити українське життя.

Слава Україні!