Сильні громади є важливим чинником стійкості України – Олексій Кулеба під час зустрічі з Георгом Мільбрадтом

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба зустрівся зі спеціальним посланником уряду ФРН в Україні з питань децентралізації, доброго урядування та публічної служби Георгом Мільбрадтом.

Під час зустрічі присутні обговорили питання розвитку реформи децентралізації та зміцнення демократії в умовах повномасштабного вторгнення, процеси євроінтеграції України та участь громад у розбудові держави.

Олексій Кулеба подякував Георгу Мільбрадту за багаторічний особистий внесок у розвиток децентралізаційної реформи та послідовну допомогу нашій країні під час війни.

«Україна веде боротьбу за демократичні цінності, спільні з країнами Заходу. Попри повномасштабну агресію процеси децентралізації та євроінтеграції в Україні не зупинилися, а, навпаки, тривають і розвиваються. Днями Верховна Рада ухвалила важливий закон «Про службу в органах місцевого самоврядування». Цей закон – не лише необхідність для побудови правової демократичної держави, а й важлива складова інституційної адаптації до ЄС і крок у виконанні зобов’язань України за Угодою про асоціацію», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Олексій Кулеба наголосив, що органи місцевого самоврядування й центральна влада тісно співпрацюють задля перемоги, а також якісного життєзабезпечення українців в умовах війни.

«Ми розвиваємо майданчики для постійної співпраці й координації. Зокрема, це Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України. Прикладом успішного масштабування діяльності Конгресу є Міжнародний саміт міст та регіонів, який нещодавно відбувся в Києві й зібрав понад 400 представників громад, регіонів та асоціацій з усього світу», – розповів заступник керівника Офісу Президента.

Зі свого боку Георг Мільбрадт наголосив, що сильні та об’єднані однією метою громади стануть запорукою успішного відновлення й розбудови України.

«Стратегічна реформа щодо зміцнення місцевого самоврядування є важливою інвестицією в загальну спроможність і стійкість України. Сильне місцеве самоврядування стане ключовим чинником успішної відбудови. Впевнені громадяни – сильні громади – безпечна країна!» – зазначив спецпосланник уряду ФРН в Україні.