Сильніші разом: у Вашингтоні обговорили партнерство між Україною та США у сфері освіти, науки та українознавчих студій

Під час візиту до Вашингтона перша леді України Олена Зеленська взяла участь у науковій конференції «Українсько-американське партнерство в освіті та науці: сильніші разом», на якій обговорювали українські студії у США та шляхи їх розвитку.

«Ми хочемо не просто зберегти територію, а зберегти на ній цивілізацію, розвиток, науку, культуру. Ось чому таке важливе освітнє партнерство між Україною та США», – сказала Олена Зеленська у промові.

Дружина Президента відзначила давню традицію вивчення історії та культури України в закладах вищої освіти Сполучених Штатів. Вона також висловила сподівання, що до українських студій долучать і кримськотатарські.

«Коли питають, чим іще можна допомогти Україні, окрім дуже потрібної нам ППО, моя відповідь – поширенням нашої культури та знань про нас, нашу науку та історію. Про те, що ми – не «частина Росії», як вона твердить, а це вона привласнила сотні українських культурних внесків», – наголосила перша леді.

За результатами конференції стартувала Глобальна коаліція українських студій. Вона об’єднає українознавчі центри, академічні програми та наукові інститути з усього світу. Члени коаліції сприятимуть відкриттю нових українознавчих студій, запуску стипендіальних програм та розвитку співпраці між закладами вищої освіти Сполучених Штатів та України.

«Розуміти Україну зараз – це краще розуміти весь світ. Бо багато українців творили світову, зокрема американську, науку й культуру – від авіаконструктора Ігоря Сікорського до лауреата Нобелівської премії з економіки Саймона Кузнеця. Чи одного з діячів голлівудського кінематографа Луїса Барта Маєра, який народився під Києвом і заснував у США Академію кінематографічних мистецтв і наук та компанію Metro-Goldwyn-Mayer», – резюмувала Олена Зеленська.

Під час конференції також були представлені експозиції, що демонструють наслідки російських атак на українські освітні, культурні та наукові заклади. Зокрема, обгорілі книжки з харківської друкарні, по якій РФ завдала ракетного удару цьогоріч у травні, а також виставка «Листівки з України».

