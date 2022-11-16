Символ незворотності змін у суспільних відносинах: Олена Зеленська у Києві презентувала друкований «Довідник безбар'єрності» 

У Міжнародний день толерантності у Києві відбулася презентація друкованого «Довідника безбар'єрності» – гіда з коректної взаємодії, створеного з ініціативи першої леді Олени Зеленської.

«Війна диктує умови, у яких змінюється все як ззовні, так і всередині нас. Я не знаю жодної української родини, яку б не зачепила російська агресія – безпосередньо або через близьких. Але я знаю, що людина, її життя, права, гідність, майбутнє, добробут – це те, за що ми й далі б'ємося. Важливий компонент цього, базовий ціннісний принцип – етика спілкування та нашої взаємодії», – сказала дружина Президента.

Перша леді розповіла, що ідея проекту виникла в листопаді 2020 року на зустрічі з учасниками спільноти «Бізнес без бар’єрів». Майже за рік у співпраці з громадськими організаціями, правозахисниками, психологами, батьками, які виховують дітей з інвалідністю, українськими та міжнародними експертами було створено «Довідник безбар'єрності» та запущено його електронну версію. Презентацію друкованого посібника планували провести на столичному «Книжковому Арсеналі» у травні цього року, однак через повномасштабне вторгнення РФ плани довелося змінити, але не скасувати.

«Завдяки величезній команді проекту, експертам, бізнесам довідник вийшов друком, щоб бути провідником толерантності в нашому суспільстві. Так зерно безбар’єрності, посіяне ще на зустрічі в листопаді 2020 року, попри все пустило свої паростки, – додала перша леді. – Як коректно звертатися до того, хто повернувся з фронту, втративши кінцівки? Як запропонувати допомогу людині з інвалідністю? Чи коректно брати під руку незрячу людину, коли супроводжуєте її? Чому, запрошуючи людину на кріслі колісному прогулятися, краще казати «пішли», а не «поїхали»? Відповісти на ці питання зараз – це можливість, щоб усім нам було зручно».

Презентація відбулася за участю представників органів влади, громадянського суспільства, експертного середовища та бізнес-спільноти. Спеціальними гостями заходу стали правозахисник та адвокат Масі Найєм, який втратив око через поранення, легкоатлетка-паралімпієць Яна Лебедєва та Олександр Будько, який втратив кінцівки внаслідок поранень під Ізюмом. Вони на власних прикладах розповіли про важливість спілкування та взаємодії, заснованих на повазі до людини.

Довідник буде передано національним та обласним бібліотекам, а також державним підприємствам, для яких, як висловила сподівання перша леді, він стане робочим інструментом.

Водночас електронний довідник доповнюється актуальною інформацією, зокрема нещодавно в ньому з'явився новий розділ про етику взаємодії з різними людьми у періоди стресу https://bf.in.ua/etyka-vzaiemodii.