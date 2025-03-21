Ситуація на фронті та підготовка до зустрічі з американською командою: Президент провів засідання військового кабінету 

У Харкові Президент України Володимир Зеленський провів засідання військового кабінету.

Глава держави заслухав доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Умєрова та начальника Генерального штабу ЗСУ Андрія Гнатова. Також участь взяли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і його заступник Павло Паліса.

Учасники наради обговорили ситуацію на фронті й обстановку на основних напрямках: Запорізькому, Донецькому, Харківському, Сумському, а також перебіг операції в Курській області.

Окрему увагу приділили підготовці до зустрічі з американською делегацією, яка відбудеться в Саудівській Аравії завтра, 23 березня.