Ситуація на полі бою та зняття обмежень на використання західної зброї: Президент виступив на засіданні уряду Великої Британії

Можна зупинити будь-яку спробу Росії розширити війну, якщо будуть зняті обмеження на використання західної зброї проти російських військових. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні уряду Великої Британії.

«Щойно ми зможемо завдавати ударів далі, ніж просто біля кордону, зокрема по російських військових аеродромах, ми не тільки захистимо себе від будь-яких російських наступальних дій, а й убезпечимо наші передові позиції та міста від російських бомб», – зауважив Глава держави.

Володимир Зеленський наголосив: Росія щомісяця використовує близько 3,5 тис. керованих авіаційних бомб проти України. Їх неможливо збити, але можна знищити всі носії.

«І я прошу вас проявити в цьому своє лідерство і, будь ласка, переконати інших партнерів зняти обмеження. Нам потрібен цей крок – крок, який змусить Росію шукати миру», – сказав він.

Президент України першим серед іноземних лідерів за останні 27 років виступив на засіданні уряду Великої Британії. До цього особисто звернутися до британських урядовців мав змогу Президент США Білл Клінтон у 1997 році.

Володимир Зеленський також став першим офіційним відвідувачем резиденції Прем’єр-міністра на Даунінг-стріт, відколи уряд Великої Британії очолив Кір Стармер.