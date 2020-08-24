Славетні традиції харківського оборонпрому потрібно відроджувати й розвивати – Президент на представленні Стратегії розвитку Харківщини

У межах робочої поїздки на Харківщину Президент Володимир Зеленський взяв участь у представленні Стратегії розвитку області на 2021-2027 роки.

У своєму вступному слові Глава держави висловив переконання, що розвинені, успішні регіони – це запорука побудови потужної, сучасної, щасливої країни.

«Саме з цією метою для кожної області були створені стратегії розвитку. Це дорожня карта успіху кожного українського регіону, яку спільно з органами центральної влади та місцевими громадами потрібно втілювати у життя вже зараз, втілювати всі ці плани найближчим часом», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що Харківщина та Харків є лідерами у багатьох сферах – науці, інфраструктурі, машинобудуванні, оборонній промисловості.

«Це і студентська столиця, і наукова столиця, і дуже важливий транспортний центр – залізничного та автомобільного сполучення. Це й потужні виробництва, що дають одні з найвищих показників регіонального валового продукту», – наголосив Глава держави.

Також, на думку Президента, область має великий потенціал у машинобудуванні, агро- та ІТ-секторі.

«Особливу увагу ми маємо звернути на те, про що я казав на початку, – це славетні традиції оборонно-промислового виробництва, які потрібно повноцінно відроджувати та виводити на абсолютно новий рівень», – зазначив Володимир Зеленський.

На його переконання, Харківщина може бути «танком», який поведе за собою сусідні регіони до успіху та процвітання.

«Харків має дійсно багато міст-побратимів: це Болонья, Лілль, Варшава, це Каунас та багато інших міст. І я вірю, що незмінними побратимами Харкова та всього регіону будуть розвиток, злагода, заможність та добробут», – заявив Президент.

Голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер зазначив, що Стратегія розвитку області на 2021-2027 роки базується на трьох основних напрямках: промисловості, IT-секторі та сільському господарстві.

За його словами, 50% наповнення місцевого бюджету і 30% робочих місць в області забезпечує саме промисловість, зокрема великі підприємства «Турбоатом», «Електроважмаш», «ФЕД». Харківщина також є лідером зі збору врожаю й посідає третє місце за кількістю фахівців IT-сфери.

Олексій Кучер назвав п’ять пріоритетних напрямів розвитку Харківщини, зокрема інфраструктурні проекти. За його словами, регіон за обсягом доріг, які будуються в цьому році, на третьому місці – з 282 км побудовано 203 км шляхів. У межах Національної програми «Велике будівництво» 17 об’єктів буде завершено до кінця 2020 року.

Крім того, увага приділяється запровадженню сучасної медицини (серед іншого – проект онкоцентру), високотехнологічній промисловості та ІТ-технологіям.

«Мною підписано меморандум з нашими айтішниками, і протягом трьох років вони обіцяють створити «кремнієву долину» на Харківщині», – розповів очільник області. Також є план щодо забезпечення інтернет-покриття на території всієї області протягом трьох років.